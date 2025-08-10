Lluvias en CDMX y Edomex; los mejores memes que dejó el llanto de Tláloc

Más Información
¿Quieres comprar casa con Infonavit?; esto es lo que debes saber antes de solicitar tu crédito por primera vez
Día del Abuelo 2025: descuentos especiales con tu tarjeta INAPAM; incluye ofertas en viajes, restaurantes, ópticas y más
Perseidas 2025: la lluvia de meteoros más espectacular del año; consejos clave para disfrutarla al máximo
La intensa lluvia que azotó a la Ciudad de México y al Estado de México dejó numerosas afectaciones; desde grandes encharcamientos y caídas de árboles hasta cierre de avenidas, las fuertes precipitaciones parecían no dar tregua este domingo 10 de agosto.
Una de las principales afectaciones se dio en la alcaldía Gustavo A. Madero, con una concentración de agua de aproximadamente 500 metros en la Avenida Estado de México, colonia "La Palma", dónde se requirió del apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.
Además, las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza también sufrieron por múltiples encharcamientos en sus alrededores. Por otro lado, diversos puntos de las demarcaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tlalpan sufrieron caídas de árboles.
Lee también: VIDEO: Así fue captada la tormenta eléctrica en CDMX; potente rayo activa sismógrafo
Los mejores memes que dejó la lluvia de este 10 de agosto
Las intensas precipitaciones de hoy combinaron lluvia, granizo, neblina y fuertes vientos, lo que alarmó a gran parte de la población en la CDMX y del Estado de México.
No obstante, como era de esperarse, Tláloc se volvió tendencia en redes sociales, luego de que usuarios en 'X' compartieran creativos y divertidos memes en la plataforma, reaccionando con humor a estas largas horas de lluvia.
A continuación te mostramos los memes más graciosos de esta lluvia:
Lee también: Intensas lluvias dejan afectaciones en la CDMX; reportan encharcamientos y árboles caídos en tres alcaldías
No todo era odio, diversos usuarios agradecieron la lluvia y el clima de hoy, destacando su cariño y apoyo a Tláloc.
¡Parecía no tener fin! La lluvia de este domingo se mantuvo fuerte durante largas horas en distintas alcaldías de la capital.
Sin duda, Tláloc abasteció de agua al territorio mexicano durante varias semanas.
Paren con las invocaciones, Tláloc parecía no dar tregua con la lluvia este 10 de agosto.
No es cruel, es justo. Usuarios confirman que Tláloc es su deidad favorita.
Sin embargo, muchos usuarios rogaban al Dios Tláloc para que se calmara por un rato, incluso bromearon con utilizar métodos poco convencionales.
Por otro lado, los amantes del frío y la lluvia celebraron el clima, compartiendo su dicha en redes sociales.
*Con información de Rafael García
También te interesará:
¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches
Así es Club 51, la sociedad “más exclusiva de Latinoamérica” que tendría de miembro a Sergio Luna; esto cuesta la membresía
¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
mndsm