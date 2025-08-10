Lluvias en CDMX y Edomex; los mejores memes que dejó el llanto de Tláloc

La intensa lluvia que azotó a la Ciudad de México y al Estado de México dejó numerosas afectaciones; desde grandes encharcamientos y caídas de árboles hasta cierre de avenidas, las fuertes precipitaciones parecían no dar tregua este domingo 10 de agosto.

Una de las principales afectaciones se dio en la alcaldía Gustavo A. Madero, con una concentración de agua de aproximadamente 500 metros en la Avenida Estado de México, colonia "La Palma", dónde se requirió del apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Además, las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza también sufrieron por múltiples encharcamientos en sus alrededores. Por otro lado, diversos puntos de las demarcaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tlalpan sufrieron caídas de árboles.

Lluvias en el centro de la ciudad. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

Los mejores memes que dejó la lluvia de este 10 de agosto

Las intensas precipitaciones de hoy combinaron lluvia, granizo, neblina y fuertes vientos, lo que alarmó a gran parte de la población en la CDMX y del Estado de México.

No obstante, como era de esperarse, Tláloc se volvió tendencia en redes sociales, luego de que usuarios en 'X' compartieran creativos y divertidos memes en la plataforma, reaccionando con humor a estas largas horas de lluvia.

A continuación te mostramos los memes más graciosos de esta lluvia:

Los mejores memes que dejó la lluvia de este domingo 10 de agosto, usuarios hacen reclamo a Tláloc. Foto: Captura de pantalla

No todo era odio, diversos usuarios agradecieron la lluvia y el clima de hoy, destacando su cariño y apoyo a Tláloc.

Los mejores memes que dejó la lluvia de este domingo 10 de agosto, usuarios hacen reclamo a Tláloc. Foto: Captura de pantalla

¡Parecía no tener fin! La lluvia de este domingo se mantuvo fuerte durante largas horas en distintas alcaldías de la capital.

Los mejores memes que dejó la lluvia de este domingo 10 de agosto, usuarios hacen reclamo a Tláloc. Foto: Captura de pantalla

Sin duda, Tláloc abasteció de agua al territorio mexicano durante varias semanas.

Los mejores memes que dejó la lluvia de este domingo 10 de agosto, usuarios hacen reclamo a Tláloc. Foto: Captura de pantalla

Paren con las invocaciones, Tláloc parecía no dar tregua con la lluvia este 10 de agosto.

Los mejores memes que dejó la lluvia de este domingo 10 de agosto, usuarios hacen reclamo a Tláloc. Foto: Captura de pantalla

No es cruel, es justo. Usuarios confirman que Tláloc es su deidad favorita.

Los mejores memes que dejó la lluvia de este domingo 10 de agosto, usuarios hacen reclamo a Tláloc. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, muchos usuarios rogaban al Dios Tláloc para que se calmara por un rato, incluso bromearon con utilizar métodos poco convencionales.

¡TLALOC CALMATE CABRON!

¡HAY QUE SACRIFICAR UN POBLANO EN XOCHIMILCO PERO A LA DE YA! pic.twitter.com/Z36lNV0gfj — ∆ MrMagicMK ∆ (@MrMagicMK) August 11, 2025

Por otro lado, los amantes del frío y la lluvia celebraron el clima, compartiendo su dicha en redes sociales.

*Con información de Rafael García

