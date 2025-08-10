Intensas lluvias dejan afectaciones en la CDMX; reportan encharcamientos y árboles caídos en tres alcaldías

Debido a las intensas lluvias de esta tarde noche, se registró un encharcamiento de aproximadamente 500 metros cuadrados en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El Heroico Cuerpo de Bomberos indicó que la concentración de agua pluvial se dio en Avenida Estado de México, colonia La Palma, en esa demarcación.

"Laboramos en el desalojo de agua pluvial en aproximadamente 500 m, en avenida Estado de México, colonia Loma La Palma, en la alcaldía Gustavo A. Madero", señaló en X.

Intensas lluvias dejan afectaciones en la CDMX (10/08/2025). Foto: Especial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta naranja por lluvias de hasta 49 milímetros por metro cuadrado en la alcaldía Gustavo A. Madero, debido a la presencia de "lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos".

A través de X el Heroico Cuerpo de Bomberos indicó que por las lluvias se registró un encharcamiento de aproximadamente 200 metros de longitud en la calle Izazaga, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Así como otro de la misma longitud en Calzada de la Viga, colonia Esperanza, en la misma demarcación.

Intensas lluvias dejan afectaciones en la CDMX (10/08/2025). Foto: Especial

La institución expuso que también hubo un encharcamiento de 200 metros en Avenida Chapultepec, colonia Juárez.

Agregó que también se registró un encharcamiento de unos 100 metros de longitud en el Hospital General Balbuena, en la colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Además de uno de 50 metros de largo en la calle Insurgentes Norte, colonia Tabacalera.

Afirmó que todos estos fueron atendidos por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, que llevó a cabo el desalojo de agua pluvial en estos puntos.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que se formó un encharcamiento de mil metros de espejo por 40 centímetros de tirante en Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión, colonia Merced Balbuena.

Auxilian a conductores

Ante las intensas lluvias registradas esta tarde noche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que brinda auxilio a motociclistas y automovilistas afectados por los encharcamientos de la capital.

Así como a aquellos usuarios que se quedaron varados tras la suspensión del servicio en la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

La dependencia señaló que efectivos auxilian a motociclistas y automovilistas debido al encharcamiento en Viaducto y Río Churubusco, colonia General Ignacio Zaragoza.

Esto derivado de un encharcamiento de 50 metros de espejo y 40 centímetros de tirante que afectó la vialidad en el área.

#Tlaloque2025 | Derivado de la suspensión del servicio en el tramo #SanAntonioAbad - #Viaducto de la #Línea2 del @MetroCDMX, unidades de la #SSC brindan apoyo a las y los usuarios afectados. pic.twitter.com/qMj5VxU27K — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 11, 2025

Asimismo, debido al sistema provisional en la estación San Antonio Abad por revisión del sistema eléctrico, señaló que "unidades de la SSC brindan apoyo a las y los usuarios afectados", como parte del Operativo Tlaloque 2025.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que por revisión del sistema eléctrico, se implementó servicio provisional en la Línea 2 en dos tramos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola. Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.

Caída de árboles en tres alcaldías

La lluvia de esta tarde noche, se han registrado caídas de árboles en tres alcaldías de la Ciudad de México.

Se trata de las demarcaciones de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde se cayeron árboles de 15, siete y cuatro metros de altura, respectivamente.

Intensas lluvias dejan afectaciones en la CDMX (10/08/2025). Foto: Especial

Álvaro Obregón

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó a través de X que acudió a retirar un árbol de aproximadamente 15 metros de largo que se desprendió desde la raíz, en calle Gipaetos, colonia Las Águilas.

Miguel Hidalgo

También retiro una rama de aproximadamente siete metros de largo que se desprendió de un árbol en vía pública, en calle Lago Silverio, colonia Anáhuac.

Intensas lluvias dejan afectaciones en la CDMX (10/08/2025). Foto: Especial

Tlalpan

De igual manera "acudimos a retirar un árbol de aproximadamente cuatro metros de largo que se desprendió desde la raíz, en calle Periférico Sur, colonia Prados Coapa.

