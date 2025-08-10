Reportan explosión en vías cercanas a estación San Antonio Abad del Metro; activan servicio provisional en L2

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que por revisión del sistema eléctrico, se implementó servicio provisional en la Línea 2 en dos tramos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.

🔴🚇 Las lluvias afectaron el servicio en la Línea 2 del Metro de la CDMX.



Por revisión al servicio eléctrico, se implementó servicio provisional de Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola#Video : Mildred Ramos - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/n47Lxld13A — El Universal (@El_Universal_Mx) August 11, 2025

En redes sociales circulan videos en donde se señala que hubo una supuesta explosión en el túnel de la estación San Antonio Abad que ya fue controlado.

#ULTIMAHORA



Incendio en Interestación de Línea 2 del @MetroCDMX provocado por una Explosión🔥🔥💥



De plano qué a los Directivos del Metro de Ciudad de México 🇲🇽 al mando de @AdrianRubalcava y @ClaraBrugadaM NO LES INTERESA EL BIENESTAR DE LOS USUARIOS❌



El Mantenimiento al… pic.twitter.com/ieK7V345hV — MetroViral (@MetroViralMx) August 11, 2025

