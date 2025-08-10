Reportan explosión en vías cercanas a estación San Antonio Abad del Metro; activan servicio provisional en L2

Más Información
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que por revisión del sistema eléctrico, se implementó servicio provisional en la Línea 2 en dos tramos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola.
Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.
Lee también Activan alerta púrpura en alcaldía Cuauhtémoc por lluvias intensas; otras dos más tienen alerta roja
En redes sociales circulan videos en donde se señala que hubo una supuesta explosión en el túnel de la estación San Antonio Abad que ya fue controlado.
aov/mgm