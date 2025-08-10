Reportan explosión en vías cercanas a estación San Antonio Abad del Metro; activan servicio provisional en L2

Más Información

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que por revisión del sistema eléctrico, se implementó servicio provisional en la en dos tramos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.

En redes sociales circulan videos en donde se señala que hubo una supuesta en el túnel de la estación San Antonio Abad que ya fue controlado.

