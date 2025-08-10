Este domingo concluye la revisión anual de las Líneas 1 y 2 del Cablebús.

Estas revisiones comenzaron el pasado 27 de julio y este domingo llegan a su fin.

En la Línea 1, que va de Indios Verdes a Cuautepec, se realizó mantenimiento preventivo en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres, así como cuartos eléctricos, sistema de peaje y monitoreo de CCTV. De igual forma, especialistas inspeccionaron los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos del teleférico, y la rehabilitación de 22 balancines en torres de la Línea Troncal y Antena Tlalpexco.

En tanto, en la Línea 2, que va de Santa Martha a Constitución de 1917, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo en los sistemas de tensión, freno, sincronización, deflexión en estaciones, mantenimiento a los accionamientos de rescate, inspección a elementos de seguridad entre otros.

También se aplicó un recorte del cable portador tractor en dos secciones, la sustitución de rodamientos de cuatro poleas motrices y retorno, pruebas no destructivas a elementos de las estaciones, mantenimiento mayor a nueve balancines y mantenimiento a subestaciones.

Durante estas dos semanas de mantenimiento, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros brindaron servicio gratuito a los usuarios de estas dos líneas.

