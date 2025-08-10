Con el fin de erradicar la problemática de los socavones presentes en avenida de las Torres, alcaldía Iztapalapa en conjunto con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) trabajaran en conjunto en una intervención mayor en la red de drenaje de la zona.

La demarcación informo que la Segiagua sustituirá 2 kilómetros de drenaje de avenida Tláhuac a Canal de Chalco. Así lo informó la edil de Iztapalapa, Aleida Alavez, quien ahondó que esta sustitución se llevará a cabo a través de una inversión de 50 millones de pesos.

"Los socavones de la avenida Las Torres tienen su origen a la falta de mantenimiento a la red de drenaje, cuya instalación data de la década de los ochentas, así como la sobrexplotación de los mantos acuíferos", señaló la demarcación a través de un comunicado.

Iztapalapa y Segiagua unirán esfuerzos contra socavones; sustituirán 2 kilómetros de drenaje en avenida de las Torres.

La alcaldesa expresó que "lo fundamental de estas acciones interinstitucionales es evitar accidentes, mediante una intervención duradera que ofrezca tranquilidad las y los vecinos de la zona".

Indicó que, durante los trabajos para atender los socavones, la alcaldía mantendrá acordonada la zona para salvaguardar la seguridad de las y los vecinos y organizará a los comerciantes que trabajan en esa zona, además de continuar con los trabajos de desazolve.

Durante la Segunda Sesión de Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Aleida Alavez acordó establecer un trazo del confinamiento de la Avenida de las Torres y definir los accesos de tránsito local y actualizar el plano de tuberías generales de la demarcación.

