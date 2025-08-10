La alcaldía Coyoacán reiteró que una de sus tareas permanentes es la recuperación del espacio público, por ello, el retiro de objetos que obstruyen la calle es un trabajo recurrente, así como el de informar a la ciudadanía que las banquetas y el arroyo vehicular deben estar libres para el tránsito vehicular o peatonal, pues el frente de las viviendas no es propiedad privada.

Se realizaron dos dispositivos de recuperación del espacio público con personal de las direcciones generales de Asuntos Jurídicos y Gobierno, y de Obras y Servicios Urbanos quienes apoyan con personal, maquinaria y unidades para levantar de la calle todo tipo de objetos que van desde piedras de gran tamaño, hasta estructuras metálicas, bloques de concreto, macetones o tambos.

También se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quien dispuso de personal y grúas para estas tareas.

Lee también Definirán la próxima semana ubicación de punto cannábico en el parque La Concepción

Para el retiro de objetos se requirió de maquinaria pesada como un traxcavo del que se dispone para estos dispositivos con el que se levantan máquinas en abandono, tambos usados como macetas que llegan a contener hasta árboles y costales con cascajo o llantas que se han llenado de concreto para que no puedan moverse.

Junto con estos dispositivos, la alcaldía también ha dispuesto una jornada informativa en la que se le da a conocer a la ciudadanía que las calles no son espacios que se pueden privatizar ni tampoco usar como bodegas sobre banquetas o enfrente de viviendas. Tampoco pueden ser jardineras ni maceteros. Incluso, se han tenido que desmantelar jardines construidos en las banquetas en donde se había habilitado, lonas, mallas o cercas para sembrar plantas.

Lee también Lluvia deja encharcamientos, autos atrapados, deslaves y hasta caída de un rayo en CDMX; autoridades atienden afectaciones

Al respecto, la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz, quien acompaña con Escudo Coyoacán estos dispositivos, comentó que no es una tarea fácil porque la ciudadanía en ocasiones es muy reticente a aceptar que la vivienda privada termina en su puerta e inmediatamente después comienza la vía pública que debe preservarse.

“Procuramos informar, orientar y solicitar a las y los vecinos, que si tienen algún objeto que quieran preservar, lo conserven dentro de su domicilio. De lo contrario, debe ser retirado por la autoridad. El espacio público tiene reglas, no puede ser usado por un particular para su beneficio personal, ni siquiera el frente de su vivienda porque también es espacio público. Incluso, las denuncias para intervenir estos espacios y liberarlos, vienen de las propias vecinas y vecinos que se quejan porque estos sitios se convierten en generadores de basura, de fauna nociva y de un obstáculo para peatones y personas con alguna discapacidad”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL