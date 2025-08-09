Más Información
El Gobierno de la Ciudad de México (Cdmx) atendió mediante el Plan Tlaloque, al menos, 25 encharcamientos, la caída de 17 árboles, de tres postes, un rayo, cinco cortos circuitos y dos deslaves, tras las lluvias de este sábado.
El personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil atendió la caída de un rayo en un vehículo que se encontraba estacionado en el cruce de las calles Sudzal y Panabá, colonia Pedregal de San Nicolás, alcaldía Tlalpan. El incidente dejó tres lesionados que fueron atenidos por parámedicos del ERUM.
Además, se atendieron dos deslaves en las colonias Ampliación Las Águilas y Zenón Delgado, ambos en la alcaldía Álvaro Obregón sin que alguna vivienda o persona resultara afectada.
Los elementos de Tránsito, de la SSC, apoyaron a automovilistas y usuarios del servicio público de transporte que transitaban por la calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, en Santa Martha Acatitla, debido a un encharcamiento de aproximadamente 200 metros de espejo con un tirante de casi 40 centímetros.
Llegó personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para el rebombeo. La SGIRPC reportó que la zona ya quedó libre y abierta a la circulación.
Los bomberos capitalinos también se han desplegado para atender cinco cortocircuitos y tres postes caídos a causa de las precipitaciones.
La Segiagua refirió que, hasta el corte de las 22:09 horas, el nivel máximo de precipitación se registró en la estación pluviométrica Presa Mixcoac, alcaldía Álvaro Obregón, con 53.25 milímetros.
Debido a la intensidad, el gobierno capitalino activó la Alerta Amarilla en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
En el caso de Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa y Magdalena Contreras se activó la Alerta Naranja. Mientras que la Alerta Púrpura se activó en la alcaldía Álvaro Obregón.
Por ello, se mantiene el monitoreo durante las 24 horas del día por medio del Centro de Mando Operativo para la Atención de Emergencias por Lluvias.
Además la precipitación se presentó con más fuerza en las alcaldías Iztapalapa y Álvaro Obregón, en esta última se activó la alerta púrpura que es el nivel más alto dentro del sistema de alertamiento.
