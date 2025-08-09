Las lluvias de este viernes dejaron 31 encharcamientos y 14 árboles caídos en la Ciudad de México, dio a conocer el Gobierno capitalino.

En un comunicado, precisó que el volumen de lluvia acumulada en toda la capital fue de 4.2 millones de metros cúbicos.

A lo largo de la tarde y noche se reportaron fuertes lluvias y caída de granizo, sobre todo en el sur de la CDMX. Ante el pronóstico de hoy, la SGIRPC activó alerta naranja en las alcaldías Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Para atender a la población, este viernes se desplegaron más de 157 elementos, entre ingenieros, policías de tránsito y trabajadores en cuadrillas para la revisión en drenajes; así como la implementación de 82 vehículos como camiones hidroneumáticos, unidades de tránsito, equipos de bombeo de emergencia, vehículos Hércules, de volteo, pick-up y Unimog.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Secretaría de Gestión Integral de Protección Civil (SGIRPC), elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB).

