Ante los lujos de algunos funcionarios públicos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), , esposa del expresidente de México, , compartió una foto limpiando la afectación de una gotera causada por la lluvia registrada esta tarde en la Ciudad de México (Cdmx).

A través de su cuenta de Instagram, Müller compartió la foto de una mesa de madera con algunas gotas y diferentes salpicaduras de las mismas. "El granizo, las goteras, el trapeador y yo", escribió en la descripción de esta fotografía, donde se aprecia que porta pantalón de mezclilla y tenis.

Como botones de muestra, en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan cayó una fuerte precipitación acompañada de granizo, la cual, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se desarrolló en un corto lapso de tiempo, que causó que distintas calles como Avenida Aztecas y Calzada de Tlalpan, correspondientemente, acabaran inundadas.

Durante las últimas semanas, personajes como Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, Mario Delgado, Ricardo Monreal, entre otros, han sido objeto de críticas debido a sus viajes a Japón, Portugal y España, de forma respectiva, contraste del discurso de austeridad adoptado en la administración de López Obrador.

