Ante los lujos de algunos funcionarios públicos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió una foto limpiando la afectación de una gotera causada por la lluvia registrada esta tarde en la Ciudad de México (Cdmx).

A través de su cuenta de Instagram, Müller compartió la foto de una mesa de madera con algunas gotas y diferentes salpicaduras de las mismas. "El granizo, las goteras, el trapeador y yo", escribió en la descripción de esta fotografía, donde se aprecia que porta pantalón de mezclilla y tenis.

Lee también Luisa Alcalde reitera que morenistas pagaron sus lujosos viajes con sus recursos; "no fue con el dinero del partido", afirma

Como botones de muestra, en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan cayó una fuerte precipitación acompañada de granizo, la cual, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se desarrolló en un corto lapso de tiempo, que causó que distintas calles como Avenida Aztecas y Calzada de Tlalpan, correspondientemente, acabaran inundadas.

Durante las últimas semanas, personajes como Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, Mario Delgado, Ricardo Monreal, entre otros, han sido objeto de críticas debido a sus viajes a Japón, Portugal y España, de forma respectiva, contraste del discurso de austeridad adoptado en la administración de López Obrador.

