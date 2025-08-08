En menos de una hora, una intensa lluvia acompañada de granizo dejó diversas avenidas con encharcamientos y anegaciones en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, afectando la circulación y generando complicaciones para peatones y automovilistas.

En Coyoacán, la granizada cubrió de blanco varias calles y provocó acumulaciones de agua en puntos clave como la avenida Aztecas, que terminó completamente anegada. También se registraron encharcamientos en la avenida del Imán, así como en la lateral de Periférico Sur, a la altura de la avenida Panamericana.

Así se encuentra Avenida Aztecas, alcaldía Coyoacán.

En Tlalpan, los reportes indicaron encharcamientos de consideración en la intersección de Renato Leduc y Calzada de Tlalpan, así como en avenida Insurgentes Sur y la calle Ayuntamiento. La zona de Cuicuilco y la estación del Metrobús Corregidora también sufrieron afectaciones, con el agua cubriendo parte de la carpeta asfáltica y complicando el tránsito.

🌩️ Fuerte granizada 🌩️

Así luce en este momento la colonia Hidalgo.

Así luce en este momento la colonia Hidalgo.

¡Tomen precauciones!

Efectivos de tránsito auxiliaron a un conductor para sacar su vehículo debido a inundación en Anillo Periférico y Avenida de los Insurgentes, colonia Jardines del Pedregal.

En tanto que Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ayudaron a motociclistas y automovilistas a no quedar varados ante la acumulación de agua en avenida Zacatépetl y Periférico. La anegación registrada es de 90 metros de largo y 30 centímetros de profundidad.

En la colonia Ajusco, en la calle Topitzin entre Mixtecas y Aztecas, la acumulación de hielo obstruyó coladeras y generó un espejo de agua de 60 metros por 25 centímetros de tirante que dificultó la circulación.

En Moctezuma entre Aztecas y Totonacas, colonia Ajusco, se presentó un encharcamiento de 50 m de espejo por 15 cm de tirante debido a la insuficiencia de la red de drenaje afectando la vialidad.

Efectivos de Tránsito de la SSC auxilian a conductor para sacar su vehículo debido a inundación en Anillo Periférico y Av. de los Insurgentes, col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, utilice como Alternativa Vial Calz. de Tlalpan y Viaducto Tlalpan.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las precipitaciones de alta intensidad se concentraron en la zona sur de la capital y se desarrollaron en un lapso corto, lo que favoreció la acumulación de agua en vialidades.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, junto con equipos de SEGIAGUA, SOBSE, SSC y Bomberos, activaron el Operativo Tlaloque para retirar el granizo y abatir los niveles de agua.

Otras alcaldías afectadas

Las fuertes lluvias y granizada también dejaron severas afectaciones como encharcamientos, autos varados, avenidas inundadas y caída de árboles en otras demarcaciones.

Es el caso de las alcaldías Álvaro Obregón, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Si bien en un principio la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) había emitido la alerta amarilla por lluvias y caída de granizo en las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; la advertencia debió ampliarse a Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Foto: Especial.

En la alcaldía Álvaro Obregón se registró la caída de dos árboles: uno de 10 m de longitud por 30 centímetros de diámetro, y otro más de 6 m de longitud, en avenida Paseo del Pedregal y Lava, colonia Jardines del Pedregal.

Bomberos y personal de Protección Civil apoyaron en el seccionamiento de los árboles.

