La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 8 de agosto en cinco alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros entre las 15:15 de la tarde y las 20:00 de la noche.

Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población retirar la basura de coladeras en el interior y exterior del hogar; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua; y usar paraguas e impermeable al salir de casa.

