A partir de ahora, la Ciudad de México contará con 40 nuevos camiones hidroneumáticos que serán distribuidos en las 16 alcaldías, así como otros nuevos vehículos que incorporó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) para atender a la población en temporada de lluvias.

Se trata de 260 nuevos vehículos, entre los que destacan los 40 camiones hidroneumáticos diseñados para remover y extraer sedimentos acumulados en el drenaje y alcantarillado que serán distribuidos en todas las alcaldías; 200 pipas con capacidad para transportar 10 mil litros de agua potable, 20 camiones para transportar garrafones del programa “Agua Bienestar”; y 324 equipos especializados como bombas compresores, cargadores y equipo para rehabilitación ultravioleta de tuberías.

Al dar el banderazo de salida de las nuevas unidades, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puntualizó que los camiones hidroneumáticos estarán distribuidos de la siguiente manera: a las alcaldías Milpa Alta, Iztacalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán y Cuajimalpa les entregarán dos; a las alcaldías Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac serán cuatro para cada una; y, en Iztapalapa, al ser la más grande y la que más sufre en época de lluvias, se entregarán seis.

Iztapalapa, al ser la demarcación más grande y la que más sufre en época de lluvias, será la alcaldía que tenga más vehículos de este tipo.

Además, 15 hidroneumáticos se quedarán a nivel central para enfrentar “cualquier situación de emergencia que como sabemos siempre tenemos problemas”, dijo.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Brugada Molina explicó que “a partir de hoy la Ciudad de México arranca con todo este equipo de infraestructura”.

Aseveró que esta temporada de lluvias ha sido la más intensa de las últimas cuatro décadas, por lo que hizo un llamado a las alcaldías y a la Segiagua a tener “la mejor coordinación” ante los meses que se avecinan, que suelen ser los que traen las lluvias más fuertes.

Las nuevas unidades están pintadas de blanco y llevan una franja de colores con los símbolos de la actual administración capitalina.

Con este nuevo equipo, se logrará reducir entre un 30 y 40% el tiempo de atención, dio a conocer José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el secretario explicó que con este nuevo equipo se fortalecerá el operativo Tlaloque que se activa en temporada de lluvias.

