El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, se reunió con el alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor para explicarle el Plan Integral Hídrico de San Gregorio, en Xochimilco y Los Pueblos de la Montaña en la demarcación que encabeza el edil.

A través de un video en redes sociales, el funcionario expuso que informó sobre los proyectos de retención y regulación de las avenidas de agua de lluvia que beneficiará a los Pueblos de la Montaña de Milpa Alta, y en la parte baja a San Gregorio, en Xochimilco.

Lee también: Arrancan obras de construcción de puentes vehiculares en Periférico Oriente afectados por sismos de 2017; inversión asciende a 2 mil mdp

“Estamos atendiendo las instrucciones de la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, que nos pidió resolver por completo las situaciones de las problemáticas asociadas a las lluvias, a drenaje, y con este plan integral hídrico de San Gregorio y los pueblos de la montaña, pues vamos a tener muy buenas noticias pronto con los arranques de obra”, indicó el titular de la Secretaría del Agua.

El alcalde José Octavio Rivera dijo que estos proyectos permitirá el saneamiento de barrancas y el aprovechamiento del agua pluvial, “sobre todo pues que los cauces naturales que se tienen y también en los drenajes pues se ocupen como deben de ser, y no exista contaminación también ambiental a partir de la fractura de drenaje, etcétera. Sobre todo en la zona que va bajando hacia Xochimilco, que es un problema histórico que se tiene con la comunidad vecina de San Gregorio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr