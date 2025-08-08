Más Información

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) retiraron este jueves el bloqueo que mantenían vecinos de la colonia Guerrero, quienes se oponen a la reubicación del punto de libre consumo de a la glorieta Simón Bolívar, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Con escudos y equipo antimotines, los agentes liberaron la circulación vehicular en Paseo de la Reforma y la calle Violeta, luego de que fracasara el diálogo entre los inconformes y el Gobierno de la Ciudad de México.

Durante el operativo se registraron empujones y roces, principalmente contra personas de la tercera edad que participaban en la protesta.

De acuerdo con los vecinos, no se logró un acuerdo con las autoridades para impedir la reubicación del punto de consumo, lo que motivó la ruptura de las conversaciones y el arribo del equipo metropolitano para dispersar el bloqueo.

maot

