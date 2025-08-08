Más Información
Habitantes de las colonias Centro y Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, realizan bloqueos simultáneos la mañana de este viernes para exigir a las autoridades capitalinas el retiro de los puntos de consumo de cannabis ubicados en la Plaza de la Conchita y en la Glorieta de Simón Bolívar.
Uno de los grupos de manifestantes cerró la circulación en el cruce de Eje Central y la calle Mina, mientras que otro bloqueó ambos sentidos de Paseo de la Reforma a la altura de la calle Violeta, generando afectaciones viales significativas en la zona.
Los vecinos señalaron que las protestas se deben a la falta de acuerdos con el gobierno de la Ciudad de México, luego de varias reuniones en las que, aseguran, no se atendieron sus demandas para reubicar o eliminar estos espacios de consumo.
maot