Habitantes de las colonias Centro y Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, realizan bloqueos simultáneos la mañana de este viernes para exigir a las autoridades capitalinas el retiro de los puntos de consumo de cannabis ubicados en la Plaza de la Conchita y en la Glorieta de Simón Bolívar.

Uno de los grupos de manifestantes cerró la circulación en el cruce de Eje Central y la calle Mina, mientras que otro bloqueó ambos sentidos de Paseo de la Reforma a la altura de la calle Violeta, generando afectaciones viales significativas en la zona.

Los vecinos señalaron que las protestas se deben a la falta de acuerdos con el gobierno de la Ciudad de México, luego de varias reuniones en las que, aseguran, no se atendieron sus demandas para reubicar o eliminar estos espacios de consumo.

maot