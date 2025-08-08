Más Información

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

La mañanera de Sheinbaum, 8 de agosto, minuto a minuto

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () prevé ambiente cálido con para este viernes 8 de agosto en la .

Lluvias ligeras por la tarde

Se espera presencia de lluvias ligeras e intervalos de chubascos por la tarde.

Rachas de viento

Los vientos serán de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Temperaturas

La temperatura máxima para este viernes será de 23°C y la mínima de 13°C.

Clima en la Ciudad de México, para este 8 de agosto de 2025. Foto: especial
Clima en la Ciudad de México, para este 8 de agosto de 2025. Foto: especial

