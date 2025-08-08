Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido con cielo mayormente nublado para este viernes 8 de agosto en la Ciudad de México.
Lluvias ligeras por la tarde
Se espera presencia de lluvias ligeras e intervalos de chubascos por la tarde.
Rachas de viento
Los vientos serán de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
Temperaturas
La temperatura máxima para este viernes será de 23°C y la mínima de 13°C.
Clima en la Ciudad de México, para este 8 de agosto de 2025. Foto: especial
