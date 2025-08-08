Fijan prisión preventiva justificada a los tres presuntos asesinos del niño Fernando; son acusados del delito de desaparición de persona

Nezahualcóyotl, Mex.- Un juez de control determinó fijar la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Ana Lilia “N”, Lilia “N” y Carlos “N”, quienes son investigados por el delito de desaparición de persona cometida en agravio de un niño de 5 años de edad llamado Fernando y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el municipio de Los Reyes La Paz.

La defensa legal de las 3 personas solicitó a la autoridad judicial ampliar el término constitucional a 144 horas, por lo que será el próximo lunes 11 de agosto cuando decida si los vincula o no a proceso.

En la audiencia inicial celebrada en los Juzgados Penales de Nezahualcóyotl, Lilia “N” declaró que fue la mamá del niño quien decidió dejárselos desde el pasado 19 de julio y al pasar de los días, afirmó haberlo llevado al doctor por caídas que tuvo el menor.

Por su parte, el agente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México expuso al juez que en el cuerpo encontraron lesiones y fracturas en cabeza, clavícula y costillas, así como moretones.

Además, detallaron que fue hallado sin vida atado de manos con unas vendas, al tiempo de determinar que llevaba de 3 a 5 días sin signos vitales.

La defensa de Noemí Marcelina, mamá de Fernando, declaró que su representada buscó en varias ocasiones que le devolvieran al menor, lo que no ocurrió hasta que se hizo la denuncia y agentes de la FGJEM intervinieron.

El hallazgo del niño Fernando fue en un costal blanco, envuelto en una sábana amarilla y al mismo tiempo dentro de bolsas negras.

Un olor fétido fue el que llamó la atención de los policías municipales de Los Reyes La Paz que estuvieron presentes en la búsqueda del menor, el cual emanaba de un costal. Y ante ello, los imputados refirieron dedicarse a la recolección de desechos sólidos y reciclado y el olor “echado a perder” era por su labor y al abrir el costal hallaron a Fernando.

La defensa solicitó al juez iniciar una carpeta de investigación por presuntos actos de tortura en contra de Carlos “N”, lo cual fue desechado por la autoridad al señalar que no fue declarado por el hoy detenido.

Para el lunes 11 de agosto, continuará la audiencia de Lilia “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N”, fecha en la que se establecerá si los vinculan a proceso o son liberados.

