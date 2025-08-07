Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Más Información

Nezahualcóyotl, Méx.- Por el delito de desaparición de persona -un en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz-, tres presuntos responsables fueron ingresados al penal Neza Bordo, luego de un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Policía Municipal.

Se trata de los miembros de una familia identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes habrían retenido al pequeño en garantía para que su madre les pagara mil pesos que supuestamente le prestaron en días anteriores.

Según las investigaciones de la fiscalía mexiquense, pudo establecer que el pasado 28 de julio, las dos mujeres acudieron al domicilio de una vecina, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz, supuestamente para “cobrarle una deuda económica”.

La residente les dijo que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que las ahora detenidas habrían sustraído a un niño de cinco años, hijo de la vecina y le advirtieron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

La madre del menor de edad, identificado como Fernando, habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de ver a su hijo, pero no se lo habrían permitido los prestamistas.

La vecina denunció los hechos el pasado 4 de agosto ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Ese mismo día, policías de Investigación de la fiscalía estatal junto con elementos de la Policía Municipal, se trasladaron al domicilio ubicado en la misma colonia donde estaba el menor, el cual era habitado por los probables implicados.

En ese sitio los integrantes de las corporaciones policiales hallaron escondido el cuerpo sin vida del niño de 5 años en condiciones que establecen su presunto ocultamiento, por lo que fueron detenidos Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”.

Después, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por vinculados a la desaparición de persona, así como la probable comisión de delitos diversos en agravio de la víctima y después los remitió ante un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, quien determinará su situación jurídica, en tanto que se continúa con los actos de investigación para determinar las causas de muerte de la víctima.

