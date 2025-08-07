El caso de Fernando, un niño de cinco años quien fue hallado sin vida en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, ha generado conmoción en México.

Las autoridades ya detuvieron a tres personas presuntamente involucradas, pero, ¿qué se sabe hasta ahora?

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 28 de julio, dos mujeres acudieron al domicilio de Noemí para reclamarle el pago de una deuda de mil pesos. Como la mujer no tenía el dinero, presuntamente decidieron llevarse a su hijo de cinco años, como forma de presión, advirtiéndole que no lo devolverían hasta que pagara.

La madre acudió en varias ocasiones al domicilio donde lo tenían para exigir le devolvieran a su hijo, pero al no poder cubrir la cantidad, no se lo entregaron. El 4 de agosto. Noemí decidió denunciar el hecho ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Ese mismo día, personal de la fiscalía, acompañado por elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina, acudió al inmueble ubicado en la misma colonia. En el lugar localizaron el cuerpo del niño, ya sin vida y en estado de descomposición, oculto dentro del domicilio.

Los detenidos fueron identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” quienes fueron ingresados al penal Neza Bordo, donde enfrentarán cargos por el delito de desaparición de persona. La audiencia inicial está programada para este viernes 8 de agosto a las 10:30 horas en los Juzgados de Juicios Orales del mismo centro penitenciario.

Ingresan al Penal de Neza los presuntos implicados en la desaparición y muerte de un niño en Los Reyes La Paz. Foto: Especial

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado públicamente las causas específicas de la muerte del menor.

Exigen justicia para Fer

Foto: Emilio Fernández

En tanto, la comunidad de la colonia Ejidal El Pino ha comenzado a expresar su dolor y su demanda de justicia. En el acceso principal del domicilio donde fue hallado el cuerpo, vecinos colocaron flores, veladoras y pétalos de rosa. También pegaron una hoja con un pasaje bíblico de Mateo 19:13-14, en memoria del pequeño.

En un parque cercano, sobre la calle Carmen Serdán, se levantó un segundo memorial con una imagen del niño, globos blancos y mensajes de exigencia: “Justicia para Fer”.

Mientras tanto, algunos vecinos han optado por guardar silencio. Varios residentes de la zona evitan hablar del caso y se limitan a decir que se enteraron por las noticias, pero desconocen los detalles.

*Con información de Emilio Fernández

dmrr/cr