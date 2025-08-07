Más Información

Una explosión por acumulación de gas se registró este jueves en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Copalcas y Jilottingo, en la colonia Santo Domingo, ; dejando como saldo dos mujeres lesionadas y un perrito herido.

El incidente ocurrió minutos después del mediodía y generó la movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes revisaron el inmueble para mitigar riesgos y verificar .

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía y del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas atendieron a dos mujeres: una presentó quemaduras de primer grado y otra, adulta mayor, sufrió una crisis nerviosa.

(07/08/25) Foto: Juan Carlos Williams
Asimismo, un perro que se encontraba dentro de la vivienda fue valorado por personal de emergencia debido a quemaduras superficiales.

Tras la inspección, las autoridades determinaron que la vivienda no presentaba daños estructurales y que la fuga de gas había sido controlada.

