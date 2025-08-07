Más Información

Un este jueves por la mañana tras ser aparentemente atropellado mientras caminaba sobre los carriles laterales de Periférico, a la altura de Avenida Jalisco número 323, en la colonia Bellavista, .

De acuerdo con reportes preliminares, testigos señalaron que la víctima, un hombre de entre 45 y 50 años de edad, caminaba sobre la vialidad y, en un momento, habría cruzado intempestivamente el carril, colocándose en el paso de un carro color blanco.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio junto con personal de Tránsito para acordonar la zona y mantener el orden vial.

Al lugar también se presentó la unidad médica de la , cuyos paramédicos confirmaron la ausencia de signos vitales en el individuo.

El cuerpo fue cubierto con una sábana azul mientras se notificaba a la Coordinación Territorial de la Fiscalía capitalina.

Posteriormente, se solicitó la intervención de Servicios Periciales, quienes acudieron al punto para realizar el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el conductor de la camioneta fue detenido o presentado ante el Ministerio Público. Las investigaciones siguen en curso para esclarecer las circunstancias del hecho.

El incidente generó una importante movilización de unidades de emergencia y provocó afectaciones viales temporales en la zona de Periférico, mientras se desarrollaban las labores correspondientes.



