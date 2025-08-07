La alcaldía Benito Juárez entregó apoyos económicos a personas con cáncer.

El alcalde Luis Mendoza explicó que otorgaron 25 mil pesos a 140 vecinos de la alcaldía que padecen esta enfermedad.

Durante la entrega simbólica de cheques, expuso que este apoyo será anual y que buscarán incrementarlo año con año. Este 2025 en total se destinaron 3.5 millones de pesos para esta acción social.

Apoyan a pacientes con cáncer en Benito Juárez; entregan 25 mil pesos a 140 vecinos. Foto: Fernanda Zamora

“Es un tema muy sensible para mí, es un apoyo directo de 25 mil pesos. No alcanzaríamos a cubrir toda la enfermedad, pero este apoyo es muy importante porque sin duda, enserio, es una enfermedad… yo lo he… mis familiares también la han padecido; entonces, si los gobiernos no somos sensibles a lo que realmente necesita la gente, nunca vamos a entender para qué llegamos aquí”, sostuvo.

El edil anunció que también brindarán servicios gratuitos, como los de la Alberca Olímpica, a pacientes con cáncer y a sus familiares.

“La intención es seguir con estos programas, seguir apoyándolos… cualquier persona que tenga esta enfermedad o un familiar directo, en estos momentos estoy anunciando que van a tener servicios gratuitos, como temas de la Alberca Olímpica, para que puedan recuperarse o tengan algún tipo de esparcimiento”, indicó Luis Mendoza.

Beneficiarios de esta acción social agradecieron al edil por este apoyo económico que será de gran apoyo para ellos.

