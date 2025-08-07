Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Carlos Orvañanos Rea, alcalde de Cuajimalpa, dio a conocer que se acordó con el Gobierno de la Ciudad de México no hacer uso del término “gentrificación” en los 16 foros territoriales que se están realizando con motivo del Bando Uno.

En entrevista a su salida de la sesión de Cabildo que encabezó anoche la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el alcalde advirtió que es un término que polariza y además la población no entiende.

“De entrada no usar ese término, es un término que polariza y que nadie entiende, se acordó usar foros de vivienda accesible y calidad de vida, dejar totalmente en desuso el concepto de la palabra gentrificación que se utiliza para polarizar y politizar”, dijo.

El alcalde aseguró que es un término que se utiliza para polarizar y politizar el tema de vivienda en la ciudad.

“Van a ser 16 foros temáticos, y se acordó que fueran sobre vivienda asequible, se acordó no utilizar el tema gentrificación que polariza y contamina un debate abierto, transparente y de todas las voces”, especificó.

