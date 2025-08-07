Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Carlos Orvañanos Rea, alcalde de Cuajimalpa, dio a conocer que se acordó con el Gobierno de la Ciudad de México no hacer uso del término “ en los 16 foros territoriales que se están realizando con motivo del Bando Uno.

En entrevista a su salida de la sesión de Cabildo que encabezó anoche la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el alcalde advirtió que es un término que polariza y además la población no entiende.

“De entrada no usar ese término, es un término que polariza y que nadie entiende, se acordó usar foros de vivienda accesible y calidad de vida, dejar totalmente en desuso el concepto de la palabra gentrificación que se utiliza para polarizar y politizar”, dijo.

El alcalde aseguró que es un término que se utiliza para polarizar y politizar el tema de vivienda en la ciudad.

“Van a ser 16 foros temáticos, y se acordó que fueran sobre vivienda asequible, se acordó no utilizar el tema gentrificación que polariza y contamina un debate abierto, transparente y de todas las voces”, especificó.

