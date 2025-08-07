Con el fin de combatir la gentrificación, vecinos de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, plantearon un impuesto por concepto de plusvalía, el cual se tendría que destinar a la construcción de vivienda asequible.

Sergio González, uno de los asistentes a los Foros y Diálogos Territoriales para la Construcción de una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local, propuso que se retome el debate de las plusvalías, con lo que “30% de la ganancia neta que recolectan los inmobiliarios le pertenecen a la ciudad y tendría que estar en un fondo para la vivienda asequible”.

Mario, anfitrión de plataformas de hospedaje, dijo estar en contra de los discursos de odio contra este sector, ya que “a la larga también podría venir una segunda ola de desplazamientos si se continúa con el odio, porque si nos empiezan a limitar, pues claramente se va a volver más exclusiva la estancia, y al rato sólo vendrán quienes puedan pagarlo”.

Aseguró que se tiene que legislar y actuar separando a los pequeños propietarios de los grandes acaparadores.

Martín, habitante de la colonia Juárez, aseguró que la expansión de las plataformas se ha incrementado porque ha mejorado la colonia con el paso de los años, a través de los impuestos de los mismos ciudadanos.

“¿Por qué hace 20 años no querían venir los gringos? Pues muy fácil: porque antes no estaba así de bonito ni mucho menos. Antes no existían estas banquetas, las bancas, los cafés, las nuevas tiendas de ropa, las plazas. Y ahora que ya está muy bonito, gracias a nuestros impuestos, nos quieren venir a desplazar, desalojar y desarraigar de nuestro territorio”, señaló.

David, quien sostenía una pancarta que decía “No al despojo. Este es mi hogar”, dijo que en esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc es muy común que constructoras con mayor poder adquisitivo al que tienen “los pequeños propietarios” desalojen a los habitantes ofreciendo “cantidades de dinero exorbitantes y haciendo mañas ilegales”.