Tras la tala de “Eugenito”, un fresno ubicado en la cerrada de Eugenia 28, en la colonia Del Valle, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) señaló que el ejemplar no contaba con declaratoria como árbol patrimonial y su derribo cuenta con una autorización vigente emitida en 2024, la cual fue otorgada conforme a la normatividad ambiental aplicable en ese momento.

“Dicha autorización fue notificada al promovente y es del conocimiento de vecinas y vecinos”, precisó la dependencia.

Derivado de esta autorización de derribo, la empresa responsable está obligada a plantar ocho árboles de al menos seis metros de altura en el área de influencia del ejemplar retirado, por lo que “se dará seguimiento puntual para verificar que se lleve a cabo conforme a lo establecido”.

Por otra parte, la Secretaría señaló que el fresno conocido “Eugenio”, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México el año pasado, cuenta con medidas de protección vigentes conforme al decreto publicado en la Gaceta Oficial. El ejemplar se encuentra “en excelente estado, con buen follaje, sano, firme y con todas sus condiciones físicas y biológicas preservadas”.

