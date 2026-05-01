Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó este miércoles una pérdida de 46 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2026, debido a menores ventas de crudo respecto a lo que le cuesta extraerlo, y ni el encarecimiento en los petroprecios internacionales ni un incremento en la refinación compensaron el resultado negativo.

En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) detalló que el área de Exploración y Producción perdió entre enero y marzo un total de 64 mil 826 millones de pesos, lo que se explica por ventas que no cubrieron ni la mitad de lo que costó extraer un promedio de un millón 650 mil barriles diarios de petróleo.

Los números rojos se registraron a pesar de un importante repunte en el precio del crudo y sus derivados a causa de la guerra en Medio Oriente que inició a partir del pasado 28 de febrero.

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Hoyo financiero

El resultado negativo tampoco pudo ser remediado por las ganancias del área de refinación, las cuales ascendieron a 23 mil 350 millones de pesos. En este segmento, la empresa ha logrado aumentar tanto el procesamiento de crudo como la producción de gasolinas.

En el primer trimestre del año el Sistema Nacional de Refinación (SNR) transformó en promedio 1.1 millones de barriles diarios de petróleo crudo, un incremento de 22.2% respecto al mismo periodo de 2025, destacando las refinerías de Tula y Dos Bocas.

Además, el resultado negativo tuvo lugar pese a un menor desembolso por el pago de impuestos y sin importar que se contó con transferencias del gobierno del mismo orden que hace un año, por 66 mil 731 millones de pesos.

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La pérdida neta “se explica principalmente por menores ventas, mayor deterioro de activos fijos, menores otros ingresos, así como por un mayor costo por instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria”, explicó Pemex en su reporte.

Mejoría en finanzas

Sin embargo, el reporte trimestral también incluyó un aspecto positivo, pues Pemex logró recortar su deuda total, al pasar de 101 mil 065 millones de dólares al cierre de marzo de 2025 a 79 mil 37 millones a la misma fecha de este año.

En la conferencia de los resultados, el director de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, destacó que el costo financiero de esa deuda se redujo 13.4% en comparación con lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Este ahorro se explica por la reducción en el saldo de la deuda, las operaciones de manejo de pasivos de finales del año pasado y mejores condiciones de financiamiento.

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“Otro hecho fundamental fue la emisión de certificados bursátiles en febrero por 31 mil 500 mdp, que significó el regreso de Pemex al mercado local de capitales tras nueve años de ausencia”, agregó.

Sin embargo, en pasivos, las finanzas de la empresa petrolera también muestran otro reto.

El reporte trimestral mostró que los adeudos con proveedores y contratistas reportaron un aumento de 4% anual, al llegar a 20 mil 763 millones de dólares al cierre del primer trimestre, pero representó una reducción de 14% del saldo a diciembre pasado.

Al respecto, Rodríguez Padilla destacó que se está pagando a proveedores con fondos propios de la empresa y también con recursos adicionales a través del programa de financiamiento de inversión.

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“Estas acciones fortalecen la estabilidad de la cadena de suministro, refuerzan la confianza de los proveedores y aseguran la continuidad operativa. Reiteramos nuestro compromiso con la atención de nuestra deuda comercial y el cumplimiento de nuestras obligaciones”, destacó el funcionario.

Con este resultado financiero, Pemex suma cinco trimestres de pérdidas y sólo uno de ganancias durante la actual administración.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, expuso que la pérdida recién dada a conocer es cinco veces el presupuesto para el medio ambiente y equivale a 15% del gasto para inversión física productiva del gobierno.