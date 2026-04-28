Xalapa.— Los 3 mil 951 derrames ocurridos en los últimos cinco años en instalaciones petroleras de México pone en evidencia que Petróleos Mexicanos (Pemex) carece de la capacidad para impulsar nuevas técnicas de extracción, como el fracking o fracturación hidráulica, advirtió el coordinador de la organización Conexiones Climáticas, Pablo Montaño.

“Estos números son muy a la luz de la iniciativa e interés ahora de hacer fracking en el país, porque estamos hablando de la misma empresa, es la misma empresa que está haciendo derrames en el golfo, la misma empresa que está ocultando información, la misma empresa que no está respondiendo y remediando en los impactos que está teniendo”, acusó.

El ambientalista calificó como alarmante la investigación de EL UNIVERSAL, en la que se señala que entre 2020 y 2025, Pemex acumuló 3 mil 951 derrames en su infraestructura y en toda su cadena de exploración, producción y logística. La cifra equivale a casi dos emergencias diarias en el país.

Los registros revelaron que no sólo se trata de crudo sino de una gama de sustancias, que van desde hidrocarburos, agua aceitosa, refinados, condensados, combustóleo, diesel y hasta gasolina magna.

“Y ahora quieren convencernos que se puede hacer sin riesgos ambientales y a la salud una técnica que por default es sumamente peligrosa y es sumamente contaminante. Por diseño lo que hace es romper el suelo y la roca madre para extraer petróleo y quieren hacernos creer que pueden hacerlo y eso es absurdo”, criticó.

La investigación periodística, publicada la semana pasada, documentó que las fugas y derrames alcanzaron a 29 de las 32 entidades del país, pero golpearon con mayor fuerza a Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, donde se concentra la mayor infraestructura petrolera.

Si bien entidades como Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Campeche, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Nuevo León aparecen con siniestros en los registros oficiales de la empresa productiva del Estado, 76% de los eventos se concentró en el corredor del golfo de México, donde ductos, refinerías, complejos industriales y plataformas conviven de manera directa con humedales, selvas, manglares y sistemas marinos.

Además, se detectó que en más de la mitad de los derrames registrados —2 mil 120 de 3 mil 951— no hay datos abiertos sobre los volúmenes liberados; algo similar ocurre con el impacto en el suelo, pues en 2 mil 264 casos no existen mediciones claras.

El vacío se vuelve aún más profundo al hablar del impacto en cuerpos de agua, pues en 3 mil 629 de los 3 mil 951 casos, “91%“, no existe información que permita dimensionar el daño.

Playas siguen contaminadas: ONG

La organización civil Red Corredor Arrecifal y comunidades costeras del golfo de México denuciaron que el agua sigue contaminada debido a la fuga de crudo en un oleoducto submarino del complejo Abkatún-Pol-Chuc dentro de la zona de Cantarell, en la Sonda de Campeche.

“La mayoría de las playas afectadas por el derrame en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas todavía no se pueden considerar limpias, ya que en por lo menos 81 playas reportaron en abril manchas de distintos tamaños y miles de pedazos pequeños u hojuelas de hidrocarburo revueltas con arena”, alertaron.

El 1 de marzo, autoridades y población del municipio de Pajapan alertaron la presencia de crudo en sus playas, y se extendió al sur y norte del estado; con el paso de las semanas, las manchas aparecieron en Tabasco y Tamaulipas.

En una carta abierta, las ONG advirtieron que a más de un mes sigue recalando hidrocarburos en algunos sitios, entre ellos Punta San Juan del municipio de Pajapan, en Veracruz, y en la Barra de Tupilco, en Paraíso, Tabasco.

“Estos reportes indican que probablemente haya quedado hidrocarburo en el fondo del mar que es arrastrado a las playas por las corrientes y por eventos climáticos conocidos como Nortes, lo que evidencia un impacto en el fondo del mar, que no se está analizando ni atendiendo”, acusaron.

Además, expusieron que en el monitoreo ciudadano se evidencia una afectación significativa a la flora y fauna: a la fecha se han registrado 22 tortugas marinas, cuatro delfines, dos pelícanos, un manatí y numerosos peces sin vida.

Asimismo, se reportan impactos en manglares y posibles daños a los arrecifes, que deberán ser evaluados y monitoreados de manera continua.

Por ello, pidieron una mesa de diálogo para atender las necesidades de la población afectada.

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