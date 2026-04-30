La economía mexicana está en riesgo de pasar de un estancamiento económico a una estanflación, advirtió Banco Base.

“No solo se trata de una trampa de estancamiento económico de la que hay que salir, sino que se incrementa la posibilidad de una estanflación en México (bajo o nulo crecimiento y alta inflación)”, dijo la directora de Análisis Económico y Financiero del banco, Gabriela Siller.

En conferencia de prensa para presentar las perspectivas económicas, afirmó que la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del año, sugiere que México cayó en una trampa de estancamiento económico.

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Significa que el bajo crecimiento no es coyuntural, sino consecuencia de varios cambios de fondo que han debilitado a las instituciones con consecuencias en contra de la inversión.

Expuso que cuando el PIB potencial se reduce con una menor capacidad sin un nivel de equilibrio hay mayores precios y con una menor capacidad productiva cuesta más producir todo.

Lo anterior se traduce en que, con las caídas en la inversión física, el deterioro del mercado laboral, el incremento de la informalidad y la baja productividad, tendremos mayores presiones inflacionarias en el largo plazo.

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Más aún en momentos en que llegan menos remesas al país, provocando cautela en el consumo, por lo que calificó como una “mala noticia” el hecho de que el sector servicios de la economía haya caído en los tres primeros meses del año porque era el sostén.

“Por una parte, todo mundo tiene una restricción de presupuesto, se deterioran los ingresos y hay menos consumo; eso nos indica que estamos en una trampa de estancamiento y que a la gente no le alcanza”, aseveró.

Eso a pesar del apoyo del gobierno federal a través de los programas sociales, porque ya que no es suficiente, afirmó.

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Estimó que los problemas políticos entre México y Estados Unidos, podrían afectar la revisión del T-MEC.

Pronósticos y riesgos

Banco Base está pronosticando un avance del PIB para este año de 1% en un escenario central, pero si llegara nueva inversión extranjera directa, podría acelerar más su crecimiento a 2.5%.

“Sería el salvavidas de México, para lo cual se necesita mejorar la percepción en el Estado de derecho para promocionar inversiones, sobre todo en energía eléctrica”, condicionó.

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Enfatizó que los cambios estructurales están limitando el crecimiento con el debilitamiento de las instituciones y la ausencia de progreso tecnológico.

Por otro lado, Siller anticipó que los precios de las materias primas seguirán con alta volatilidad al alza

Estimó que si el conflicto en Medio Oriente se extiende hasta junio, los precios del petróleo en los mercados internacionales podrían llegar hasta 140 dólares por barril en el caso del tipo Brent con lo cual la gasolina seguirá cara.

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Todo eso materializaría un escenario negativo para la inflación global.

“Entre más tiempo dure la guerra, mayor probabilidad de una crisis energética y alimentaria en el mundo”, puntualizó.

Mientras que en México seguiría presionando las finanzas públicas por el efecto del estímulo fiscal a los combustibles y complicando el camino hacia la reducción del déficit, alertó.

“Creemos que no se van a lograr las metas de consolidación fiscal”, manifestó.

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ss/mcc