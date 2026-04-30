El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció un 0.2% en los primeros tres meses de 2026, tras haber sorteado la recesión por la incertidumbre comercial con Estados Unidos, de acuerdo con la primera estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La subida, por encima de la expectativa del mercado, ocurrió gracias al repunte trimestral de los servicios (0.9%) y pese al retroceso de la industria (-1.1%) y del sector agropecuario (-0.1%), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.

Por otro lado, el PIB mexicano aumentó un 0.1% interanual de enero a marzo, según cifras originales del instituto autónomo, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse 1.8% de octubre a diciembre.

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Este crecimiento fue resultado del incremento anual de las actividades terciarias (0.7%), aunque las secundarias disminuyeron un 1.3% y las primarias cayeron 0.1%.

El aumento del primer trimestre ocurre tras el crecimiento del 0.6% del PIB en 2025, mientras que en los últimos tres meses de ese año la economía se elevó 1.8% pese a la incertidumbre creada por la guerra comercial desatada por el presidente de EU Donald Trump y en medio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Economía mexicana sube tras esquivar recesión

El dato de México está en sintonía con el de Estados Unidos, destino de más del 84 % de las exportaciones mexicanas, pues este jueves se reveló que el PIB estadounidense se elevó un 0,5 % a ritmo anualizado, mientras que la economía estadounidense se expandió un 2 % a ritmo anualizado, un salto frente al 0,5 % registrado en el periodo anterior.

El año pasado, los aranceles de Trump encendieron las alertas económicas en México, sin embargo, el país logró sortear una recesión pese a las caídas en los segundos dos trimestres del año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto que México crecerá un 1.6% este año, mientras que el Banco Mundial también proyectó que el PIB mexicano se elevará 1.3% en 2026.

La economía de México se elevó un 0.6% en 2025, y aumentó un 1.8% de octubre a diciembre, rompiendo así con una racha de caídas en el segundo y tercer trimestre del año.

México creció el 1.5% en 2024, el 3.2% en 2023, el 3.9% en 2022 y el 6.1% en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.

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