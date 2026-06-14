Espectáculos | 14-06-26 | 17:20 | Actualizada | 14-06-26 | 17:20 |

A tan solo unas horas del accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, se han comenzado a confirmar las identidades de las víctimas, entre ellas el director argentino Lucas Vignale.

Vignale estaba entre los seis pasajeros que perdieron la vida abordo de los dos helicópteros que colisionaron, y en los que también viajaban el cantante y el youtuber Gaspi.

Tras su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida por parte de colegas con los que compartió el set en diferentes ocasiones, entre ellos, .

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El productor argentino hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para dedicar un emotivo mensaje a la memoria de Lucas, con quien trabajó en varios de sus videos musicales y compartía una amistad.

“Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz", escribió el productor.

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El productor musical y el cineasta trabajaron juntos en varios proyectos. Foto: Instagram.
El productor musical y el cineasta trabajaron juntos en varios proyectos. Foto: Instagram.

"Biza" aprovechó el momento para mandar unas palabras de aliento a la familia del cineasta; y dejó claro que el legado que dejó a través de su trabajo es imborrable.

"Hasta siempre amigo los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables”, agregó.

Vignale participó en distintas producciones de la escena urbana. Además del creador de las famosas "Music Sessions" también colaboró con J Balvin, Trueno, Milo J y Nicki Nicole, quien también lo despidió:

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"Sin palabras, gracias por compartir tu arte conmigo", escribió.

Hasta el momento, y de acuerdo con reportes de la prensa brasileña, las autoridades continúan investigando las causas del accidente.

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