Debido a que se violaría el secreto fiscal que ampara a los contribuyentes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no puede revelar los nombres de las empresas o personas que se beneficiaron con la exención de impuestos por el Mundial de Fútbol 2026.

“Aún estamos todavía en el período de operación de las reglas; tenemos que observar respecto a la protección de datos personales”, dijo el titular de la dependencia, Édgar Abraham Amador Zamora en conferencia de prensa.

Por su parte el subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, reiteró que derivado de temas de secrecía de datos, no se pueden proporcionar.

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Sin embargo, aseguró que siguen cumpliendo con todos los requisitos al respecto.

Uno de ellos, refirió, es que de forma mensual hasta diciembre de 2026, se tiene que reportar las empresas involucradas en estás actividades directamente y las operaciones que realizaron.

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Tampoco dio a conocer si la autoridad fiscal ya recaudó impuestos relacionados con la Copa Mundial.

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Se limitó a mencionar que fueron bastante prudentes y conservadores a la hora de elaborar las proyecciones de los ingresos para este año.

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“No incluimos un impacto en los ingresos derivado del evento, salvo por lo que se podría expresar en términos de actividad económica adicional”, comentó.

Mientras que el secretario de Hacienda se encargó de recordar que desde el inicio de la colaboración para el Mundial, en la SHCP lograron acotar la garantía tan amplia que se le había dado a la FIFA para la organización de la Copa Mundial.

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“En su momento la administración que concluyó en el 2018, el acuerdo firmado con la Federación había una manga muy amplia para exenciones fiscales”, dijo.

Pero consiguieron limitarlo no solo en el espectro, sino en el tiempo y las modalidades los beneficios fiscales, enfatizó.

Lerma respaldó las declaraciones del titular de la SHCP, al referir que en una relación coordinada se llegó a acuerdos importantes para acotar los estímulos fiscales. "Fue solamente para actividades relacionadas con la organización y ejecución del evento", ponderó.

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Puso como ejemplo el caso de una empresa que vendió balones: serían solamente los que se utilizaron para la Copa Mundial y no los que se vendieron en México con esas marcas.

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gs/mcc