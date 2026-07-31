Luego de que Gala Montes cuestionara los métodos de Mariana Echeverría para bajar de peso, la conductora, quien reapareció en la televisión tras dos años de ausencia, respondió a la actriz con un agradecimiento a su cuerpo, el cual, le permitió el milagro de convertirse en madre por segunda ocasión.

Mariana es parte de los panelistas de "La casa de los famosos México", proyecto en el que fue habitantes junto a Gala en la segunda edición, sin embargo, la convivencia dentro del reality no fue la mejor entre ellas, y Echeverría salió muy criticada y hasta cancelada.

Dijo que decidió enfocarse en su familia, pudo volver a embarazarse después de perder a cuatro bebés, y ahora vuelve a la tv, al mismo proyecto del que salió funada pero que gracias a ello, asegura, se renovó y ahora está en su mejor momento.

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Mariana Echeverría regresa a la televisión tras dos años de ausencia, y lo hace como panelista de "La casa de los famosos México". Instagram marianaecheve

¿Qué le respondió Mariana Echeverría a Gala Montes?

A través de un video, Mariana respondió a los señalamientos de Gala, quien cuestionó que hubier abajado de peso con ejercicio, pues sugirió que seguramente lo hizo con ayuda de Wegovy o de medicamento inyectable que contiene semaglutida, recetado para ayudar a perder peso y controlar la obesidad, o de Ozempic, medicamento inyectable con receta cuyo ingrediente activo es la semaglutida, diseñado principalmente para tratar a adultos con diabetes tipo 2 y ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Mariana recordó que durante 4 años su cuerpo estuvo sometido a procesos hormonales, desde el 2021 hasta el 2025, procesos hormonales para poder quedar embarazada después de haber perdido cuatro bebés.

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"Yo quería tener a mi segundo hijo en mis manos y sacrifiqué mi cuerpo, sacrifiqué mi peso, sacrifiqué mi salud para poder tener a mi bebé", dijo.

Agregó que aunque la llame aferrada, su deseo se logró y sí fue mamá de nuevo, aunque haya tenido que llenar su cuerpo de hormonas, de fertilizaciones in vitro, de inyecciones y cantidad de cosas tomadas como pastillas.

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Mariana Echeverría causó sensación en redes por su regreso a la televisión.

Concluyó que después de todo solo tiene agradecimiento para su cuerpo por lo que pudo lograr.

"Llámale aferrada o como quieras pero tenía deseo de ser madre otra vez y lo logré; lo único es que estoy agradecida con mi cuerpo por darme un milagro de ser madre y ya sea gordita flaquita, como sea, solo tengo respeto para mi cuerpo", expresó.

Mariana también compartió un collage de algunas fotos de sus viajes en familia, y escribió un mensaje en el que destacó que en eso sí le gusta gastar y no en Wegovy u Ozempic.

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Mariana Echeverría responde a Gala Montes con esta publicación.

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