La economía de Estados Unidos creció menos de lo esperado en el primer trimestre por una desaceleración del gasto de los consumidores, al tiempo que la inflación repuntó con fuerza debido a los efectos de la guerra en Medio Oriente, según datos oficiales.

La economía estadounidense registró un crecimiento de 2% interanual en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos oficiales publicados este jueves que reflejan una mejoría aunque por debajo de las expectativas de los mercados.

Un repunte del gasto público y la inversión impulsaron el PIB, pero esto fue "parcialmente contrarrestado por una desaceleración del gasto de los consumidores", indicó el Departamento de Comercio.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos había crecido apenas un 0.5% a tasa anualizada en el último trimestre de 2025.

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En tanto, la inflación repuntó con fuerza en marzo hasta un 3.5% interanual, debido a la subida de precios del combustible por la guerra en Medio Oriente, de acuerdo con otro reporte del Departamento de Comercio.

El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed), había sido de 2.8% el mes pasado.

Excluyendo alimentos y energía, el índice de precios PCE subió un 3,2 %.

Los costos de la energía se han disparado desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, hicieron que Teherán bloqueara el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es una ruta clave para el transporte de petróleo, gas y fertilizantes, lo que ha elevado los precios a nivel mundial.

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