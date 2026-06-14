Todo está listo para que Monterrey, una de las tres ciudades de México para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, reciba su primer partido.

Ciudad de México y Guadalajara ya se estrenaron como mundialistas hace unos días, por lo que ahora es turno de la capital de Nuevo León.

Este domingo 14 de junio, Suecia y Túnez se enfrentan en la Sultana del Norte, con el objetivo de sumar su primera victoria en el Mundial.

Sobre todo, ambas selecciones tienen la necesidad de ganar para no rezagarse en el Grupo F.

Además, el triunfo les permitiría escalar hasta la primera posición del sector, luego de que Países Bajos y Japón empataron (2-2) en el primer encuentro de este grupo.

Los neerlandeses y los japoneses dividieron unidades en el estadio Dallas de Arlington más temprano este domingo.

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Por tal motivo, Suecia y Túnez tienen la ventaja de que sumando de a tres escalarían hasta el primer sitio.

Cabe resaltar que Suecia llega a este compromiso con dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, ya que perdió con Noruega (3-1) y empató (2-2) con Grecia en sus últimos encuentros amistosos.

La escuadra de Graham Potter clasificó a la Copa del Mundo por la vía del Repechaje de Europa, al eliminar a Ucrania en las semifinales y a Polonia en la final.

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Por su parte, Túnez también tiene una racha importante sin poder sumar un solo triunfo.

Son tres encuentros en fila sin ganar, luego de que empató (0-0) con Canadá y perdió (1-0) con Austria y (5-0) con Bélgica.

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Su última victoria fue sobre Haití el sábado 28 de marzo, por lo que deberá obtener un poco de ánimo comenzando con el pie derecho su participación en el Mundial.

Cabe resaltar que esta será apenas la quinta ocasión en la historia que estas dos selecciones midan fuerzas.

Hasta el momento, la representante de Europa tiene la ventaja con dos victorias; empataron en otra ocasión; y la de África se llevó el triunfo en el otro juego.

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Es importante mencionar que el juego entre Suecia y Túnez no será transmitido, en México, por televisión abierta.

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