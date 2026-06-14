Monterrey.— Monterrey volverá a sentir el ambiente de una Copa del Mundo. Después de 40 años sin recibir un partido mundialista, la afición regiomontana tendrá nuevamente futbol de selecciones con el choque entre Suecia y Túnez.

El estadio de Monterrey será el escenario donde la tercera sede mexicana levante el telón. Aunque no es el duelo más mediático, sí representa una prueba importante para dos equipos que necesitan sumar desde el arranque ante la presencia de Países Bajos y Japón.

La última vez que Monterrey recibió un encuentro mundialista fue en 1986, cuando México quedó eliminado por Alemania Federal en el estadio Universitario.

Suecia llega con confianza bajo el mando de Graham Potter, quien destacó la fortaleza colectiva de su equipo. “Somos más fuertes. Realmente no me enfoco cómo nos ven o qué piensan de nosotros, en el futbol tenemos que jugar con respeto”.

El técnico inglés también dejó claro el sentimiento que tiene por su plantel y el potencial que observa en esta generación. “Yo amo a este equipo. La manera en que los jugadores se han integrado, esta simbiosis, creo que me ha proporcionado de las mejores experiencias futbolísticas en la vida”.

Del otro lado aparece una Túnez que llega respaldada por una eliminatoria impecable en defensa y con la ilusión de superar la fase de grupos por primera vez. Su entrenador, Sabri Lamouchi, reconoció la calidad de los atacantes suecos al calificarlos como “jugadores increíbles”.

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Lamouchi también pidió no sacar conclusiones por los resultados recientes de su selección y aseguró que el enfoque está puesto en el debut mundialista. “Prefiero pensar en la selección nacional y concentrarme en el juego de mañana [hoy]”, comentó el estratega de los tunecinos.

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