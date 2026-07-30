Un gran jurado de Texas acusó a un estadounidense de suministrar armas al Cártel de Sinaloa.

La oficina del fiscal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, dio a conocer la acusación formal contra Loyd Walter Hall, de 27 años, originario de Amarillo, Texas, por un total de 12 cargos.

El embajador Ron Johnson dijo en X que esta acusación muestra el compromiso de la administración del presidente Donald Trump para "desmantelar las redes de tráfico de armas de fuego que alimentan la violencia de los cárteles. El rastreo de las armas de fuego ilegales es esencial para desarmar a los cárteles, hacer que los traficantes rindan cuentas y proteger a nuestras comunidades. Los cargos relacionados con el presunto apoyo al Cártel de Sinaloa ponen de relieve por qué nuestros países deben seguir trabajando juntos para detener el flujo de armas hacia manos criminales".

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This indictment reinforces @POTUS @realDonaldTrump’s commitment to dismantling firearms trafficking networks that fuel cartel violence. Tracing illegal firearms is essential to disarming the cartels, holding traffickers accountable, and protecting our communities. The charges… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 29, 2026

Walter Hall fue acusado de "conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas con el fin de importarlas a Estados Unidos, posesión de un arma de fuego para facilitar un delito de tráfico de drogas y varios cargos por proporcionar declaraciones materiales falsas a un comerciante de armas de fuego, así como conspiración para la compra por intermediarios y el tráfico de armas de fuego".

Junto con Walter Hall fueron acusados Jesús Quezada Meza, de 30 años, ciudadano mexicano residente en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 años, de Utah. Ambos son señalados de conspiración para la compra fraudulenta de armas de fuego y de conspiración para el tráfico de armas de fuego.

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Una cuarta acusada, Catlynn Ann Townsend, de 29 años, de Amarillo, es señalada de realizar una declaración falsa en la información requerida que mantiene un comerciante de armas de fuego con licencia.

De acuerdo con la acusación, entre 2024 y 2026, Hall y varios de sus cómplices mantuvieron una relación con un miembro del Cártel de Sinaloa, clasificado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, en Chihuahua, México.

A través de esa relación, Hall proporcionó al cártel armas de fuego, conocimientos técnicos y orientación sobre cómo evadir a las autoridades estadounidenses.

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"Cada arma de fuego que se trafica desde Estados Unidos hacia un cártel refuerza su capacidad para aterrorizar a las comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico, participar en actos de corrupción y cometer robos internacionales de combustible", afirmó el fiscal Raybould en la acusación. "No nos detendremos hasta que los cárteles y quienes los apoyan y encubren sean completamente erradicados", advirtió.

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"Los cargos de esta acusación describen no solo el tráfico ilegal de armas de fuego hacia una organización terrorista extranjera designada, sino también los esfuerzos por brindar al Cártel de Sinaloa orientación para eludir las leyes estadounidenses sobre armas de fuego y evitar ser detectados por las autoridades", afirmó a su vez Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF en Dallas. Añadió que "las personas que, a sabiendas, arman a organizaciones criminales violentas y las ayudan a aprovecharse de nuestras leyes amenazan la seguridad de las comunidades a ambos lados de la frontera".

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De ser declarado culpable, Hall enfrenta una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal. Meza y Velásquez enfrentan cada uno hasta 15 años en una prisión federal. Townsend enfrenta hasta cinco años en una prisión federal.