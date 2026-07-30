Usuarios de scooters y bicicletas eléctricas acudieron este miércoles al Módulo Móvil 18 Tláhuac para el proceso de emplacamiento de los Vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe).

El 1 de julio, la Secretaría de Movilidad (Semovi) comenzó con el proceso para registrar estos vehículos, el cual comienza de manera digital a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México.

Uno de los usuarios comentó que acudió para entregar sus documentos porque tenía dudas sobre el procedimiento.

“Vine porque no estaba muy seguro de cómo se hacía el trámite y aquí me orientaron para entregar los papeles, al final no me entregaron nada, pero bueno”.

De acuerdo con personal de la línea telefónica de apoyo de Semovi, después de cargar la documentación en la plataforma oficial de la dependencia, se revisa la información y clasifica la solicitud en dos categorías: tipo A para los Vehículos eléctricos personales (VEP), que únicamente reciben el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME) sin costo; y tipo B para los Vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe), que requieren placas y el pago correspondiente.

Una vez validada la documentación, el sistema genera la línea de captura para realizar el pago, en los casos que corresponda, y posteriormente permite agendar una cita para acudir a un módulo de control vehicular, donde se entrega el distintivo o las placas, junto con la tarjeta de circulación.

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