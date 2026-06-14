Mérida, Yucatán.- Luego de ser arrestados, tras permanecer prófugos, Ibrahim Amad «N», Héctor Miguel «N» y Francisco Javier «N», acusados del delito de feminicidio en grado de tentativa, fueron vinculados a proceso, tras la aportación de las pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los hechos registrados en el fraccionamiento Las Américas, al norte de la capital yucateca.

Los tres implicados permanecerán privados de su libertad al ratificarse la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el proceso en su contra.

De acuerdo con la información que consta en la causa penal 325/2026, los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de mayo en esa colonia al norte de Mérida, donde una mujer fue lesionada con arma de fuego, por lo que se activaron los protocolos e investigaciones que derivaron en la aprehensión de los tres imputados.

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En la audiencia, los fiscales de litigación presentaron las pruebas periciales, documentales y testimoniales que permitieron la vinculación a proceso por parte de la autoridad judicial, que estableció un periodo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

mahc