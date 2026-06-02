Una jornada violenta se vivió este lunes en los municipios de Centro y Nacajuca, donde se registraron dos ejecuciones a balazos de manera casi simultánea, sumándose al hallazgo matutino de varios mensajes de amenaza dirigidos a un mando de la Fiscalía General de Estado (FGE).

El primer homicidio ocurrió debajo del Puente Grijalva I, cerca del malecón Leandro Rovirosa Wade, donde un hombre fue atacado con armas de fuego y perdió la vida en el lugar y junto al cuerpo fue localizada una cartulina con un mensaje de amenaza.

Momentos después, se reportó un segundo ataque en la colonia Indeco, donde la víctima fue atacada con armas de fuego mientras se encontraba en el Parque Mártires de Río Blanco.

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En ambos escenarios, elementos de la Policía Estatal arribaron para acordonar las zonas, asegurando los perímetros para que los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) pudieran realizar las labores de investigación y el levantamiento de los cuerpos.

Estos hechos de sangre fueron antecedidos por el hallazgo, durante la mañana del mismo lunes, de aproximadamente cinco cartulinas con mensajes de amenaza distribuidas en diversos puntos de los municipios de Centro y Nacajuca.

De acuerdo con reportes ciudadanos y de padres de familia, dos de estos mensajes fueron colocados en planteles educativos.

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Una de las cartulinas se encontró en el portón de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río, en el Fraccionamiento Carrizal de Centro, mientras que otra fue localizada en la escuela Sabino Ulín Lamoyi, ubicada en Los Naranjos, Nacajuca.

Trascendió que los cinco mensajes hallados estaban dirigidos directamente a un mando de la Fiscalía General del Estado (FGE), a quien señalaban de haber recibido la cantidad de cinco millones de pesos, presuntamente a cambio de brindar protección.

Tras reportarse los hallazgos, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a las instituciones educativas y a los demás puntos para retirar las cartulinas y ponerlas a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las indagatorias.