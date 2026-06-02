Morelia.- El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó la captura de dos integrantes de la red criminal implicada en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Se trata de un exagente ministerial de la Fiscalía Regional de Uruapan y de un elemento en activo de la Guardia Civil, capturados el 21 y 22 de mayo, respectivamente.

El titular de la FGE señaló que los detenidos colaboraban con Wendy Fabiola “N”, “La Tía”, a quien le compartían información relevante sobre las órdenes de aprehensión y datos de las investigaciones en torno al asesinato de Carlos Manzo.

“Uno de ellos, Héctor Hugo N. alias ‘Manuel’, quien derivado de las diferentes investigaciones de Wendy N. alias ‘La Tía’, existe una relación en la forma de operar y de trabajar con este grupo delincuencial. Él era servidor público de esta institución, de la Fiscalía Regional de Uruapan. Se le incautaron cinco teléfonos celulares, identificaciones apócrifas de esta institución, un vehículo y entre otras pertenencias; él compartía información y filtraba información de supuestas órdenes de aprehensión que se tenían sobre la investigación de Carlos Manzo”, detalló Torres Piña.

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Con relación a Juan Luis N., “El comandante Gary”, quien tenía una comunicación estrecha con "La Tía", a la que le compartía información oficial.

“Él era agente de la Guardia Civil adscrito a Medio Ambiente; dentro de sus pertenencias cuando fue detenido estaban su teléfono, algunas bolsas de enervantes, dinero en efectivo y otros datos diversos que fueron encontrados en sus pertenencias. Él también compartía datos, información sobre ciertos procesos, pero además hacía llegar mediante fotografías algunos tipos de armas que podía comprar o acceder Wendy, ‘La Tía’, entre otras cosas de participación y de información que se compartía sobre las investigaciones que se tenían, en particular sobre Gerardo N., alias ‘El Congo’ o ‘King Kong’”, precisó.

Carlos Torres subrayó que, con estas dos detenciones, se ha ampliado la red de estructura delincuencial que se tiene en Uruapan y que estaba encabezada por Jorge Armando alias “El Lic”, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, así como Gerardo N., “El Congo”, Baruch N., “Caos”.

“Prácticamente son estos 24 ya detenidos más los 3 que fallecieron, uno en el lugar de los hechos el 1 de noviembre y dos que fueron localizados sin vida el 10 de noviembre”, destacó.