Washington.— El Pentágono estima que la guerra contra Irán ha costado a Estados Unidos 25 mil millones de dólares, principalmente en municiones, desde el comienzo de la operación el pasado 28 de febrero, declaró ayer un alto funcionario del Departamento de Guerra.

“Al día de hoy estamos gastando aproximadamente 25 mil millones de dólares en la Operación Furia Épica. La mayor parte de esa suma corresponde a municiones”, declaró el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

El funcionario aseguró que el Departamento de Guerra formulará una solicitud presupuestaria suplementaria a través de la Casa Blanca que se remitirá al Congreso “una vez cuenten con una evaluación completa del costo del conflicto”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró posteriormente en la misma sesión del Congreso que la cifra de gasto estimada era inferior a 25 mil millones de dólares. El jefe del Pentágono rechazó las preguntas sobre el costo de la guerra y afirmó: “La pregunta que yo plantearía a esta comisión es ¿qué precio tiene garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear?”.

Hegseth también reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de seguridad fronteriza, pero señaló que esos esfuerzos deben “intensificarse” y hacerlo “con rapidez”.

Al hablar de los logros de la administración de Donald Trump, Hegseth mencionó el tema de la seguridad fronteriza.

El secretario de Guerra reconoció avances por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero agregó que México debe “ intensificar aún más sus esfuerzos” y que “debe hacerlo con rapidez”.

Durante la tensa comparecencia, en la que demócratas cuestionaron que Hegseth hable de victoria en Irán cuando el país persa mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, el secretario de Guerra respondió con agresividad y afirmó que el mayor desafío al que se enfrenta Estados Unidos en la guerra con Irán no es el ejército iraní, sino los críticos del Congreso. “El mayor desafío, el mayor adversario al que nos enfrentamos en este momento, son las declaraciones imprudentes, irresponsables y derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos”, declaró.

El representante Adam Smith, el demócrata de más alto rango del comité, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y “el plan para alcanzar nuestros objetivos”.

Posteriormente preguntó a Hegseth cómo se podía convertir la “acción cinética, letal” de la guerra en una mejora respecto al programa nuclear de Irán, que Washington busca eliminar.

Hegseth arremetió contra el acuerdo nuclear con Irán, al que calificó de “muy malo” y que Trump desechó durante su primer mandato.

El representante John Garamendi, otro demócrata, acusó a Hegseth de “mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día” y describió lo que está ocurriendo en Medio Oriente como una “calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial”.

“Durante los 60 días de la guerra de Trump con Irán, se han gastado municiones críticas a un ritmo alarmante, reduciendo los niveles de existencias por debajo de lo que se considera necesario para mantener a raya a China”, dijo Garamendi, quien describió la guerra como “atolladero”.

Hegseth respondió que calificar la guerra como “atolladero” es “entregarles propaganda a nuestros enemigos”.

Este mes, los demócratas de la Cámara presentaron seis procedimientos de juicio político contra Hegseth, aunque no tienen una oportunidad real de prosperar. Lo acusan de “delitos y faltas graves”, entre ellos librar la guerra contra Irán sin la aprobación del Congreso.

“Es algo estupendo”, Trump

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le parece “estupendo” que Emiratos Árabes Unidos (EAU) se retire de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y advirtió que podría servir para bajar los precios de los hidrocarburos, disparados por la guerra en Irán.

“Creo que, en última instancia, es algo bueno para lograr que baje el precio de la gasolina, que baje el precio del petróleo, que baje todo”, agregó el presidente.

Trump también advirtió de que su gobierno está “teniendo algunos problemas en la OPEP”, sin ofrecer más detalles.

Emiratos Árabes Unidos anunció el martes que se retirarían de la OPEP a partir del próximo 1 de mayo, desvinculándose así de las decisiones colectivas sobre producción que toma el grupo. El país basó su decisión en “los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo, derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta”.

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