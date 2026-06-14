Aaron Mercury dedica mensaje a Oliver Tree, quien perdió la vida hoy, 14 de junio, luego de un accidente aéreo. Visiblemente afectado, por la amistad que lo unió al músico estadounidense, el influencer expresó el gran aprecio que guarda por haber colaborado con el cantante y la amistad que se gestó a partir de que la vida los psiera en un mismo camino.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Mercury, que generó múltiples contenidos con Tree, durante la estancia del músico en México, mostró la tristeza y el abatimiento emocional que le produjo conocer que su amigo perdió la vida a sus 32 años.

"Para mi hermano Oliver, lo único que tengo que decirte es GRACIAS, por qué me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño."

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Se sincero al destacar que, la época en que Tree visió nuestro país, concordó con su pelea en Supernova: Genesis, en la que ganó a su contrincante, Mario Bautista, por lo que, los días que compartió con el estadounidense los recuerda como unos de los más prósperos que ha atravesado, hasta la fecha.

"Fuiste parte de los mejores días de mi vida.En poco tiempo te volviste un gran hermano a veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara".

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No sólo reparó en el gran talento de Oliver, que estaba a punto de llevarlo a emprender una gira mundial, por la aceptación que el público sentía por la música que creaba, sino que habló de la nobleza y buen ser humano que encontró en el cantante de "Alien boy".

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"Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo pero más allá de eso hay pocas personas como tú que siendo lo grande que eres, mantenías esa alma hermosa".

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Visiblemente afectado, Mercury indicó que lo que vivió con Tree lo mantendrá imperturbable en su memoria.

"Estoy devastado con la noticia , hasta la siguiente vida, cowboy. Descansa en paz, no te olvidaré…".