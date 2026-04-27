La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) bajó sus pronósticos de crecimiento para la región de 2.3% a 2.2%, lo que refleja el entorno complejo, tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas e inflación.

Para México, se ajustó al alza la proyección para 2026 a 1.5%, luego de que en octubre de 2025 estimó que el crecimiento del presente año iba a ser de 1.3%.

Los países con menor crecimiento serán 0.5%, Trinidad y Tobago 0.8% y Uruguay con 1.6%. Con decrecimiento están tres países. Cuba –6.5%, Haití -1.4% y Jamaica –1%.

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Mientras que con mayor crecimiento están: Guyana 16.3%, Venezuela 6.5% y Paraguay 4.5%, al igual que Nicaragua con 4.5%.

En un comunicado, la CEPAL dijo que “el balance de riesgos de la región contempla factores que, de materializarse, podrían incidir en ajustes a la baja en las proyecciones de crecimiento esperadas para el año”.

Entre esos riesgos están las condiciones financieras restrictivas, presiones inflacionarias consecuencia del “alza de precios energéticos y de los alimentos, la volatilidad en los mercados internacionales, la vulnerabilidad de los países a choques externos y la debilidad de la demanda interna en varias economías de la región”.

Aseguró que se ponen de relieve los desafíos estructurales de la región por el bajo crecimiento tendencial, la alta exposición a choques de otros países y por la necesidad de fortalecer los motores de crecimiento interno.

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Por lo que, la Cepal recomendó “ampliar la movilización de recursos internos y externos, y fortalecer la gobernanza son factores fundamentales para impulsar políticas que dinamicen la inversión, aumenten la productividad y fortalezcan la resiliencia macroeconómica, en un entorno global cada vez más incierto”.

El porcentaje promedio de crecimiento de América del Sur se estima en 2.4% para este año, por debajo del 2.9% de un año antes.

En América Central el crecimiento será de 2.2%, ligeramente menor al 2.3% del año pasado, lo que es producto de la recesión de Cuba y Haití. En tanto que en el Caribe se espera 5.6%, ligeramente superior al 5.5% del 2025.

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