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La moderó su paso durante la primera quincena de abril, pero el jitomate continuó encabezando la lista de los productos con los mayores aumentos con 24.37%, al igual que la gasolina Premium pese al a los consumidores.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía () informó que en los primeros 15 días de abril, la inflación general aumentó 0.11% respecto a la quincena anterior.

Con este resultado, la general anual se ubicó en 4.53% frente al 4.59% de marzo.

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Destacó que en el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.12% y la anual, de 3.96%.

Para la directora de Análisis Económico y Financiero en Banco Base, Gabriela Siller, si bien la inflación se desaceleró, sigue estando elevada.

Lleva 141 quincenas por encima del 3%, mientras que el componente subyacente que determina la trayectoria para el mediano y largo plazo, acumula 231 quincenas consecutivas por arriba del 3%.

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Precio de jitomate Foto: Karen Vázquez/ EL UNIVERSAL
Precio de jitomate Foto: Karen Vázquez/ EL UNIVERSAL

Inflación subyacente

El Inegi informó que la inflación subyacente que contiene a los productos y bienes cuyos precios son más volátiles, mostró un ascenso de 0.13% en la quincena, pero con un incremento anual de 5.41%.

A su interior, los precios de los productos agropecuarios se desaceleraron a 1.38% en la primera mitad del cuarto mes de 2026 y a 8.68% a tasa anual desde el 8.77% previo.

Pero frutas y verduras repuntó de 21.77% a 23.03% en su medición anual.

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Lo anterior debido al peso que tiene el jitomate sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) con una incidencia quincenal de 0.205 puntos porcentuales, la más alta de entre los productos genéricos con las mayores alzas.

Sin embargo, el aumento en el precio del jitomate no fue tan fuerte como en la quincena anterior al pasar de 42.01% a 24.37%.

El chile serrano también se encareció 21.94% al igual que otros chiles frescos con una subida de 16.89% y el chile poblano con 22.63%.

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Lo mismo la cebolla con un aumento de 7.43%, y la papa y otros tubérculos 6.92%.

Así, las loncherías, fondas, torterías y taquerías moderaron el ajuste a sus precios con 0.28% en la quincena.

Gasolina Premium. Foto: Archivo
Gasolina Premium. Foto: Archivo

Gasolina Premium y diésel impacta precios al consumidor

La gasolina de alto octanaje o contribuyó al alza del INPC con 0.015 puntos porcentuales, por lo que su precio aumentó 2.97%, pese al subsidio que el gobierno federal está otorgando a los consumidores para que no paguen completa la cuota del impuesto especial.

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También el costo del autobús urbano se incrementó 3.34% no obstante el al diésel.

¿Qué productos bajaron de precio en primera quincena de abril?

Por el contrario, disminuyeron los precios del , servicios turísticos en paquete y la electricidad.

El limón revertió su tendencia al alza con una reducción en su precio de 8.12%; el plátano bajó 7.19% y los precios del pollo y huevo descendieron 1.77% y 2.59% respectivamente.

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ss/mcc

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