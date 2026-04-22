Con una inflación anual de 4.59% en marzo, impulsada por el encarecimiento de productos agrícolas y en un contexto de creciente presión sobre los hogares más vulnerables, el economista Gerardo Leyva Parra advirtió que el dato no es suficiente para anticipar una tendencia sostenida al alza, aunque sí refleja desigualdades en su impacto.

El académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana explicó que la inflación no afecta por igual a toda la población, ya que los hogares de menores ingresos enfrentan un aumento más pronunciado en el costo de vida debido a su mayor gasto en alimentos, rubro que ha registrado incrementos recientes.

Detalló que productos como el jitomate y otros agropecuarios han presionado los precios, y alertó que un eventual aumento en la tortilla tendría un impacto significativo en los sectores más pobres. En contraste, la disminución en servicios como internet o telefonía durante marzo no representa un alivio real para estos hogares, ya que muchos no tienen acceso a ellos.

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Leyva Parra recordó que el salario mínimo aumentó 12% este año, superando la inflación general. Sin embargo, subrayó que una parte importante de la población en la informalidad no se beneficia de este ajuste, lo que agrava la pérdida de poder adquisitivo en ese segmento.

Sobre el entorno internacional, señaló que el conflicto en Medio Oriente podría presionar aún más los precios del petróleo, elevando costos de transporte, producción y alimentos. De escalar, advirtió, el escenario podría traducirse en mayor inflación global y una desaceleración económica.

En cuanto a la inflación subyacente, indicó que se mantiene relativamente estable, cercana al 4%, lo que sugiere que las presiones actuales provienen principalmente de factores volátiles como los productos agropecuarios y los combustibles.

El especialista mencionó que aunque la inflación actual es motivo de preocupación, no necesariamente será permanente; sin embargo, su principal efecto es profundizar las brechas sociales, al impactar con mayor fuerza a quienes menos tienen.

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