Cargar diesel, el principal combustible del transporte de carga y pasaje en el país, nunca fue tan caro como ahora.

Al presentar los 100 compromisos de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió apoyar la economía popular como su antecesor.

“No aumentará la gasolina, ni el diesel, ni la electricidad, ni el gas doméstico por encima de la inflación”, declaró el 1 de octubre de 2024 en el Zócalo.

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Sin embargo, el precio del diesel acumula un alza de 22.5% del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de este año, mientras que la inflación nacional ha sido de 7% durante el mismo periodo.

Es decir, el combustible se ha encarecido tres veces más rápido en el último año y medio, indican los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

PetroIntelligence dio a conocer que ayer por la mañana el precio promedio del diesel fue de 28.49 pesos por litro, un incremento de 11.2% o 2.86 pesos desde que arrancó este gobierno.

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El director de la agencia, Alejandro Montufar, explicó que 47% del precio del diesel se debe al costo de la molécula, calculado a partir de la cotización publicada para la Costa del golfo, así como en el tipo de cambio, debido a que se importa parte del combustible.

Estos factores están sujetos a fluctuaciones por conflictos geopolíticos, incertidumbres económicas y eventos globales como la guerra en Medio Oriente, que impactan en los precios del petróleo y, como consecuencia, en las cotizaciones internacionales del diesel, comentó a EL UNIVERSAL.

Se le suman los márgenes del importador y comercializador, que significan casi 1.2% del precio al público, mientras que los gastos logísticos representan cerca de 3%, y los costos de la última milla o flete a la estación de servicio rondan 0.6% del total.

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Los gravámenes son clave, dado que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aporta 26% del precio del diesel, y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 16%, indicó Montufar.

Finalmente, el margen bruto de expendio, que representa la ganancia de la estación de servicio, supone 7% del precio final.

“Esta estructura refleja cómo los factores globales, los costos operativos y gravámenes locales se combinan para definir el precio final del diesel, haciendo que su precio sea sensible a dinámicas internacionales y al mercado nacional”, dijo el líder de PetroIntelligence.

Fuente: Inegi

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El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, expuso que el diesel impacta más en la inflación que las gasolinas debido a su repercusión en el costo de transporte y la logística de las empresas.

Desde su punto de vista, la Secretaría de Hacienda debe continuar dando un estímulo fiscal para mitigar el incremento del diesel, cuyo precio va a seguir dependiendo de las cotizaciones internacionales y el tipo de cambio.

Nuevo tope y menos subsidios

A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Energía, Defensa y Hacienda dieron a conocer el viernes que el gobierno acordó con gasolineros, de manera voluntaria y temporal, disminuir el tope al precio del diesel de 28.28 a 28 pesos.

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Las dependencias federales explicaron que el contexto internacional ha provocado el incremento en los precios del petróleo y distintos productos derivados, como los combustibles.

La Secretaría de Hacienda también informó el viernes que redujo el subsidio fiscal para los consumidores de diesel por segunda semana consecutiva.

Entre el 18 y 24 de abril, el estímulo mediante el IEPS aplicable para los autotransportistas es de 43.17%, tras recibir un apoyo de 80.35% la semana anterior y de 81.20% una quincena atrás.

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El viernes, los petroprecios bajaron cerca de 10% después de que Irán declarara “completamente abierto” el estrecho de Ormuz, pero el sábado anunció otra vez su cierre al acusar a Estados Unidos de cometer actos de “piratería” con su bloqueo naval.

Pemex informó que el viernes exportó el barril de petróleo nacional en 84.25 dólares, una disminución de 9% durante la jornada y su menor cotización desde el pasado 11 de marzo.

La cotización promedio del hidrocarburo nacional yace en 74.31 en lo que va del año, cerca de los 77.3 dólares que la Secretaría de Hacienda proyectó para 2026 al presentar los Precriterios Generales de Política Económica 2027 a principios de este mes.

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El martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó sus nuevas perspectivas económicas, cuyo escenario base asume un conflicto en Medio Oriente de corto plazo en el que los petroprecios se van a normalizar durante la segunda mitad de 2026.

En este caso, la cotización promedio del barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, será de 82.22 dólares en 2026 y de 75.97 en 2027, lo que contrasta con su previsión de enero, cuando el FMI proyectaba 62 dólares para este año.

Las estimaciones del organismo, que encabeza Kristalina Georgieva, se encuentran relativamente en línea con las proyecciones de Banamex, que anticipa el promedio del barril Brent en 80 dólares para este año y en 61 en 2027.

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cdm