Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz, quien fue coordinador general de Prevención y Readaptación Social de 2013 a 2018, en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por presunto crimen organizado y peculado con el fin de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía detalló que esto es derivado de una investigación sobre una red criminal, supuestamente encabezada por el exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna, la cual habría desviado recursos públicos del Estado mexicano.

Integrantes del gabinete de seguridad del gobierno de México acudieron a la colonia Anáhuac, alcaldía Benito Juárez, para ejecutar una orden de aprehensión contra este exfuncionario.

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En la aprehensión se aseguraron diferentes identificaciones falsas, teléfonos celulares, 2 mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos mexicanos.

Antonio "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal Federal, localizado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No.14 "Altiplano", en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, con la finalidad de definir su situación jurídica.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), cuando el detenido fungía como coordinador general de Centros Federales de Readaptación Social, firmó contratos para la construcción de ocho cárceles federales entre 2013 y 2018. Presuntamente desvió más de cinco mil millones de pesos.

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También se desempeñó en el Instituto Nacional de Migración (INM) como director general de Control y Verificación Migratoria, pero fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido del ejercicio público.

Esto luego de un incendio que se registró en el centro de detención migratorio, el 27 de marzo del 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 extranjeros y sobrevivieron 42.

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