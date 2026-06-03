La senadora Guadalupe Chavira aseguró que hay claridad en el ejercicio de los recursos públicos destinados a la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA en la Ciudad de México, porque el gobierno capitalino abrió un portal con el fin de transparentar el gasto de 23 mil 122 millones de pesos destinados a más de 2 mil 241 obras de infraestructura y servicios.

Después de que el presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski, denunció que “hay despilfarro y posible desvío de recursos por parte del gobierno capitalino, donde la jefa de gobierno Clara Brugada anda jugando a las pinturitas con el dinero de los chilangos”, la senadora de Morena reprobó que se acuse sin pruebas y sin tener calidad moral para poner en duda a un gobierno empeñado en cumplir con las metas y obras previstas.

Chavira remarcó que en su paso por el PAN, Chertorivski sí dejó pendientes que no ha aclarado, como la acusación de fraude por más de 570 millones de pesos con viviendas de interés social, compradas con documentación apócrifa al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Fovisste), por el cual se abrió una investigación en la entonces Secretaría de la Función Pública.

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“Que el señor Chertorivsky no se equivoque y que mejor aclare qué sucedió, porque en el gobierno de la Ciudad sí hay transparencia en sus cuentas, no como los excolaboradores de Felipe Calderón que hicieron negocios al amparo de los cargos públicos. No hay que olvidar que esa acusación, documentada por la prensa de investigación, surge después de ser secretario de Salud y director de Diconsa con el calderonismo”, recordó la legisladora capitalina.

Asimismo, acusó que la empresa del padre de Chertorivski, “Caza de Estrategias Latinoamérica S.C.”, se benefició con 21 contratos entre 2003 y 2018 como proveedor, por más de 28.6 millones de pesos con la Secretaría de Energía, CFE y Pemex, entre otras dependencias.

Chavira resaltó que en el caso de los recursos etiquetados para celebrar la justa mundialista en la capital del país, el gobierno que encabeza Brugada lanzó la Plataforma de Transparencia para las Obras del Mundial, disponible para los ciudadanos desde el pasado 1 de junio, con información detallada acerca de las más de 2 mil obras en la Ciudad de México, muchas de las cuales traerán beneficios permanentes como el “bono verde” lanzado el diciembre y el remozamiento del Metro y vialidades.

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“Quienes vivimos en la ciudad, y sus visitantes, estamos viendo los cambios día a día. No es que los imaginemos y, efectivamente, algunos han causado molestia a los usuarios, pero serán obras de mediano y largo plazo que significan calidad de vida, porque se están invirtiendo recursos en obras y servicios que ya eran urgentes”, destacó.

Mencionó que tan solo para repavimentar calles se destinaron 2 mil 600 millones de pesos, mientras que 2 mil 463 millones se han dirigido al mantenimiento del Metro y 2 mil 387 millones se canalizaron al Tren Ligero.

También se han instalado más de 300 kilómetros de iluminación y señalización, que equivaldrían a la ciudad completa de Guanajuato y que abarcan 80 colonias, toda la Calzada de Tlalpan y la de Avenida Insurgentes.

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En servicio de mantenimiento, limpieza y cambio de drenaje van 7 mil millones de pesos, el doble de lo que históricamente se ha destinado; hay más de 500 escuelas remozadas; se repavimentaron 3.5 millones de metros cuadrados, equivalentes a 250 kilómetros, que es la distancia entre la Ciudad de México y Querétaro.

“Nos da mucho gusto que la Ciudad de México sea nuevamente la anfitriona de un mundial de futbol, pero las obras serán en beneficio permanente de sus ciudadanos y desde el Senado respaldamos su ejecución. Por supuesto, habrá un seguimiento a los recursos destinados a estas obras, porque la misma jefa de Gobierno abrió su ejecución a la transparencia total”, concluyó la senadora morenista.

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