La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa propuso crear una comisión de seguimiento a la estrategia para frenar las violencias hacia las mujeres y la estadística respectiva, a fin de mapear el país por regiones y tomar decisiones legislativas que se reflejen en política pública.

La legisladora de Morena reconoció esfuerzos del gobierno federal para defender los derechos de las mujeres, pero advirtió que es necesario que el Congreso respalde la estrategia y tome decisiones con base en datos duros, que haya un seguimiento a las más de 40 reformas aprobadas desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y que sean obligatorias en estados y municipios.

“Hemos acompañado a este gobierno en la estrategia contra la violencia hacia las mujeres y por reforzar y ampliar sus derechos, pero quedan pendientes cómo armonizar la penalización del feminicidio en todo el país, los protocolos de atención, ajustes a la Ley de Seguridad con perspectiva de género, más presupuesto y darle seguimiento a la legislación local, porque muchas veces no se cumple”, apuntó.

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Chavira de la Rosa afirmó que debe darse seguimiento a los reclamos de las mujeres. “Por eso es importante tomar decisiones con base en la estadística. Por ejemplo, está la disposición para buscar a una persona desaparecida antes de 72 horas y no se está cumpliendo. En menos de 20 días hubo cuatro desapariciones al hilo en Morelos y solo a una estudiante la encontraron cuatro horas después de activarse la ficha”.

Insistió en que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha dado resultados en la atención a los derechos a través de la Secretaría de la Mujeres, pero es necesaria una mayor corresponsabilidad de las entidades, municipios, así como la decisión de las cámaras de Diputados y Senadores para impulsar los cambios que faltan.

“Hay acciones que, como legisladoras, no podemos dejar pasar como una oportunidad para hacerlas más palpables”, indicó. Expuso que su equipo de trabajo revisó la organización del país por circunscripciones para hacer un balance del comportamiento delictivo contra las mujeres, como las desapariciones y otras violencias.

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“Las desapariciones tienen diferentes formas de abordarse, según los diferentes estados. Algunas tienen que ver con las rutas de narcotráfico, otras con la violencia feminicida y es un problema complejo porque en algunos hay presencia de cárteles, en el Norte o el Sur tenemos rutas migrantes con mujeres violadas o explotadas y las cifras son una guía para tomar decisiones correctas de política pública”.

Ante ello, destacó su propuesta para crear una comisión o comité que dé seguimiento y proponga acciones legislativas, donde la estadística sea la base de las decisiones que pesen para hacer cambios a las diferentes leyes, con perspectiva de género y hacer frente a la violencia.

“Falta hacer y reforzar un sistema de rendición de cuentas, donde podamos estar evaluando las estadísticas. Debemos tener publicación de datos desagregados por género y tipo de violencia”, precisó.

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Se pronunció por realizar esquemas legislativos con propuestas como armonizar la penalización al feminicidio que va de los 20 a los 40 años, dependiendo de la entidad; asignación de fondos específicos para las alertas de género, los refugios, las estancias infantiles; así como aumentar recursos del Producto Interno Bruto (PIB) para reforzar las acciones que encabeza la Secretaría de las Mujeres y presionar una mejor y mayor respuesta de estados y municipios.

La senadora morenista recalcó que las mujeres quieren ser escuchadas no solo el 8 de marzo. “Queremos que esta sea una acción permanente y las legisladoras hacemos un gran papel para que el país se siga transformando”, concluyó.

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