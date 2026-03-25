La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el Instituto Estatal de las Mujeres para habilitar los Centros Comunitarios como Puntos Naranja, espacios destinados a la prevención, detección y atención integral de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Durante el evento, realizado en el Centro Comunitario Los Encinos, en el municipio de Juárez, también se inauguró el Lactario número 128 de la Red Estatal “Alimentar con Amor”.

Acompañada por la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín; la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Patricia Salazar; y la presidenta del DIF municipal de Juárez, Mónica Oyervides, Rodríguez Cantú destacó que este convenio representa un paso importante para ampliar los espacios seguros para mujeres en Nuevo León.

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Explicó que los Puntos Naranja funcionan como lugares de resguardo temporal, con personal capacitado para atender a mujeres en situación de violencia y a sus hijas e hijos, además de brindar primeros auxilios psicológicos, acceso a llamadas de emergencia (070 y 911) y canalización a autoridades o familiares.

Actualmente, existen alrededor de 500 Puntos Naranja en la entidad, resultado de la colaboración entre el gobierno estatal, municipal y la iniciativa privada.

Por su parte, Martha Herrera señaló que, con la firma del convenio, los 49 Centros Comunitarios del estado se integran a esta red, ofreciendo espacios dignos y seguros para orientación, acompañamiento y atención.

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En tanto, Patricia Salazar subrayó que este acuerdo representa un compromiso real con las mujeres de Nuevo León, al fortalecer la red de espacios de protección ante situaciones de riesgo.

El convenio reafirma la intención del gobierno estatal de garantizar entornos seguros, prevenir la violencia de género y promover comunidades más igualitarias.

En el mismo acto, Mariana Rodríguez inauguró el Lactario número 128, destacando la importancia de atender las necesidades cotidianas de las mujeres. La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, resaltó los beneficios de la lactancia materna y celebró la expansión de esta red en todo el estado.

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